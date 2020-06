Yhä useampi syyrialainen kärsii nälästä ja köyhyydestä, kun peruselintarvikkeiden hinnat maassa ovat nousseet voimakkaasti, kertoo YK:n maailman ruokaohjelma (WFP) perjantaina. Viimeisen vuoden sisällä ruuan hinta maassa on noussut jopa 209 prosenttia.

Puolen vuoden sisällä ruokaturvattomuudesta kärsivien syyrialaisten määrä on kasvanut 1,4 miljoonalla ihmisellä. WFP arvioi ruokaturvattomuudesta kärsivän nyt noin 9,3 miljoonaa ihmistä Syyriassa.

Ruokaturvalla tarkoitetaan, että ihmisellä on mahdollisuus hankkia riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi kaikkina aikoina.

Kun ruoka ei ole ihmisten saatavilla, puhutaan ruokaturvattomuudesta. Ruuan saatavuus voi olla puutteellinen esimerkiksi korkean hinnan tai jakeluongelmien takia.

Ruokaturvattomuuden taustalla on usein köyhyys.

WFP:n mukaan ruuan viimeaikainen hinnannousu johtuu talouden pysähtymisen, naapurimaa Libanonin talousongelmien ja koronavirusrajoitusten yhteisvaikutuksesta. Lisäksi Syyriassa on käyty sisällissotaa vuodesta 2011.

WFP tarjoaa kuukausittain ruoka-apua 4,8 miljoonalle ihmiselle ympäri Syyriaa.

Ruuan hinnan noustessa taivaisiin perheet joutuvat turvautumaan epätoivoisiin ratkaisuihin aina aterioiden vähentämisestä ja pienentämisestä pääoman myymiseen ja syvempään velkaantumiseen.

”Perheet Syyriassa ovat kärsineet jo enemmän kuin he pystyvät kestämään. He ovat käyttäneet säästönsä, monet ovat paenneet kodeistaan ja nyt he syöksyvät köyhyyden ja nälän kierteeseen”, sanoo WFP:n Syyrian maajohtaja Corinne Fleischer tiedotteessa.

”Heidän vaihtoehtonsa käyvät vähiin.”

YK varoitti jo huhtikuussa, että koronakriisin aiheuttama talouslama voi sysätä heikoimmin toimeentulevat maat nälänhätään, jossa ihmiset joutuvat myymään viimeisen omaisuutensa hengissä pysyäkseen. Silloin WFP arvioi tarvitsevansa ensi vuonna noin 10–12 miljardia dollaria eli noin 9–11 miljardia euroa selvitäkseen tilanteesta.

Nyt WFP sanoo tarvitsevansa 178,2 miljoonaa euroa jatkaakseen ruoka-avustuksen tarjoamista Syyriassa vuoden loppuun saakka.

Jos lisärahoitusta ei saada loppukesään mennessä, WFP kertoo joutuvansa vähentämään ruoka-avustusta saavien ihmisten määrää syksystä lähtien.

”Ruoka-avustus on elintärkeää perheille, jotka ovat menettäneet kaiken: kotinsa, työnsä ja kyvyn elättää perheensä”, Fleischer sanoo.