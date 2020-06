Etelä-Afrikka

Johannesburg.

”Meidät on häädetty ulos kodistamme tänään, ilman ennakkoilmoitusta. Meillä on kolme lasta, eikä paikkaa minne mennä.”

”Vuokraisäntämme on hankala; hän katkaisi veden ja sähköt. Soitin Kapkaupungin oikeustoimeen ja sain lopulta sähköt takaisin, mutta vesi on yhä poikki.”

Vastaavia viestejä on lähetetty satoja eteläafrikkalaisen Rent Strike South Africa -kansalaisjärjestön Facebook-sivulle. Järjestö jakaa tietoa, ohjaa lainopillisten palvelujen pariin ja tarjoaa vertaistukea vuokranmaksuhaasteiden kanssa kamppaileville.

Flow-vuokra-asuntosivuston toteuttaman FlowFindings-tilastokatsauksen mukaan 22 prosenttia vuokralaisista ei tällä hetkellä suoriudu vuokristaan lainkaan.

Yksi heistä on Johannesburgissa asuva 41-vuotias Sheila Makaya-Mukiibi.

Makaya-Mukiibi ei ole voinut työskennellä eikä maksaa vuokraansa koronaepidemian ja maan tiukan sulkutilan rajoitusten vuoksi maaliskuun lopun jälkeen.

Makaya-Mukiibin aviomies joutui auto-onnettomuuteen ja on tällä hetkellä työkyvytön. Työttömyyskorvausta tai muutakaan tukea ei tipu, koska he ovat maahanmuuttajia. Makaya-Mukiibi on kotoisin Zimbabwesta ja hänen miehensä Ugandasta.

Perhe on asunut Eastrandin asuinalueen kodissaan vuodesta 2016. Sopimus on tällä hetkellä kuukausipohjainen. Se on Etelä-Afrikassa yleinen käytäntö.

27. toukokuuta vuokranantaja totesi, että sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Pari päivää myöhemmin hän katkaisi sähköt maksamattomien vuokrien vuoksi.

”Minulla on aikuinen tytär ja kuusi- sekä neljävuotias lapsi. Jouduin lähettämään tyttäreni ja lapsenlapseni pois kotoa, koska sähköä ei ole.”

Etelä-Afrikan poikkeustilasäädösten mukaan maan viranomaiset eivät saa toimeenpanna häätötuomioita ennen sulkutilan tasoa kaksi. Maa siirtyi sulkutilan kolmannelle tasolle kesäkuun alussa.

Useat vuokranantajat ovat ottaneet oikeudet omiin käsiinsä. Rent Strike South African ja #NoEvictions -ryhmien keskustelut paljastavat karuja tarinoita. Sähkön ja veden katkomisen lisäksi moni kertoo vuokranantajien tuhonneen omaisuutta, sallineen uusien vuokralaisten muuttaa kiinteistöön ja jopa uhkailleen väkivallalla.

Vuokralaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin, mutta poliisi ei juuri puutu tilanteisiin.

”Poliisi katsoo asiat siviilikanteiksi tai -ongelmiksi, eikä ratko niitä”, kertoo Etelä-Afrikan Ihmisoikeusasianajajien järjestön LHR:n maa- ja asumisohjelman johtaja Louise Du Plessis, 52.

Ongelma on paisunut kuukausien aikana. Pahimmillaan sulkutilan loppuvaiheessa häämöttää laaja asunnottomuuskriisi.

Etelä-Afrikan tilastokeskuksen mukaan runsaat 18 prosenttia väestöstä asuu vuokralla.

Ongelma johtuu osittain poikkeustilan huonosta hoidosta. Etelä-Afrikan hallinto ei ole ohjeistanut vuokranantajia siitä, miten toimia poikkeustilan aikana. Osa pankeista on myöntänyt maksuvapaita kuukausia, mutta vuokralaisten asema on tukala.

Du Plessis kertoo, että LHR perusti muutaman muun kansalaisjärjestön kanssa kriisipuhelinpalvelun. Sadat epätoivoiset ovat soittaneet, pääasiassa laittomista häädöistä.

”Vuokralaiset haluaisivat löytää ratkaisun. Ihmiset eivät yksinkertaisesti voi maksaa, koska heillä ei ole minkäänlaisia tuloja”, Du Plessis sanoo.

Järjestö on antanut juridista neuvontaa sekä auttanut vuokralaisia ja vuokranantajia sovittelemaan maksujärjestelyistä.

Heikoimmassa asemassa ovat maahanmuuttajat, kuten Makaya-Mukiibi. Onneksi hänellä on työlupa.

”Vaikka en saa tukia, voin sentään yrittää hakeutua uusiin töihin.”

Kansalaisjärjestöjen asianajajien kädet ovat täynnä työtä asunnottomuusongelman vuoksi. Asunnottomuus on ollut suuri haaste Etelä-Afrikassa jo ennen koronaepidemian puhkeamista.

Mutta myös solidaarisuus vahvistuu kriisin keskellä. 65-vuotias Stephen Reddy vuokraa omistamiaan kiinteistöjä Durbanissa ja Johannesburgissa.

Johannesburgissa asuva pariskunta ei ole kyennyt maksamaan hänelle vuokria viime kuukausina.

”Sulkutilan vuoksi vuokralaiseni yritys ei ole ollut toiminnassa, ja hänen vaimonsa on äitiysvapaalla. Perheen isä voi palata töihin vasta lähiviikkoina”, Reddy kertoo.

Vuokralaisten sopimus oli päättymässä. Reddy ehdotti, että sopimusta voidaan silti jatkaa: vuokravakuudella katetaan toukokuun vuokra, heinä- ja elokuussa sovelletaan alennettua vuokraa.

Järjestely sopi vuokralaisille.

”He olivat hyvin kiitollisia. Olemme myös antaneet heille ruoka-apua. Tilanne on haastava ja poikkeuksellinen, mutta vaikka vuokratulot ovat eläkkeeni, meidän kaikkien täytyy sopeutua ja osoittaa inhimillisyyttä”, Reddy sanoo.

Stephen ja Aruna Reddy ymmärsivät vuokralaistensa hädän ja sopivat heidän kanssaan maksujärjestelyistä.