Koronarajoituksia aikaisin purkaneet Yhdysvaltain osavaltiot ovat nyt kasvavien tartuntalukujen keskellä. Sanomalehti The New York Timesin keräämän päivittyvän koronatilaston mukaan asukaslukuun suhteutettujen koronatapausten määrä kasvaa nyt jyrkimmin Texasissa, Floridassa ja Arizonassa.

Floridassa ylitettiin viikonloppuna päivittäisten koronatapausten aiempi ennätys useana peräkkäisenä päivänä. Floridan kuvernööri Ronald DeSantis väitti, että tartuntojen määrä on suurempi, koska testejä tehdään aiempaa enemmän. Hän joutui kuitenkin myöntämään, että myös testituloksista yhä suurempi osuus on ollut positiivisia.

Tämä kertoo hyvin todennäköisesti taudin laajemmasta leviämisestä. Positiivisten tulosten osuus testatuista on kasvanut useissa osavaltioissa parin viikon aikana.

Floridassa kiellettiin perjantaina alkoholin myynti baareissa. Joissakin osavaltion kaupungeissa ja piirikunnissa on myös suljettu rantoja ja kielletty kotijuhlien järjestäminen.

Kun Texas toukokuun alussa purki rajoituksia eli avasi ravintoloita, kauppakeskuksia ja rantoja, sairastuneita raportoitiin noin 30 miljoonan asukkaan osavaltiossa päivittäin alle tuhat. Viime viikolla lukemat olivat noin 6 000, vertaili brittiläinen The Guardian -lehti. Nyt Texasin tehohoitokapasiteetti on äärirajoilla.

Perjantaina Texasin kuvernööri Greg Abbott määräsi jälleen baareja sulkemaan ovensa ja ravintoloita vähentämään käytössä olevat asiakaspaikat puoleen. Nyt Abbott on myöntänyt osavaltion antaneen avata baareja liian nopeasti.

Sitä voi pitää arvovaltatappiona, sillä Abbott oli näyttävästi jo toukokuussa niiden kuvernöörien rintamassa, jotka vähensivät rajoituksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylisti häntä toimista, joilla taattiin talouden pyörien pyöriminen. Tämä Trumpin ja vahvojen alueellisten republikaanijohtajien linja näki talouden supistumisen uhat suurempina kuin koronaviruksen.

Monet epidemiologit ovat sanoneet, että rajoitustoimien purkamisessa olisi pitänyt odottaa pidempään. Rajoitukset ovat kuitenkin olleet Yhdysvalloissa hyvin poliittinen kysymys. Niiden purkaminen on myös julkisesti riitauttanut esimerkiksi New Yorkin demokraattikuvernöörin Andrew Cuomon ja Floridan republikaanin DeSantisin.

DeSantis nokitteli New Yorkille huhtikuun lopulla sillä, että Florida oli kukistanut taudin. Tuolloin Floridan päivittäiset havaitut tautimäärät vähenivät. New Yorkissa oli päinvastoin. Florida määräsi New Yorkista tulijoille karanteenin. Nyt asetelma on päälaellaan: Floridasta tulijat joutuvat karanteeniin New Yorkiin tullessaan.

Kun varapresidentti Mike Pence vieraili sunnuntaina Texasin Dallasissa, hän piti maskia kasvoillaan. Hän myös sanoi televisiohaastattelussa, että yhdysvaltalaisten pitäisi kuunnella viranomaisia ja käyttää maskia kuten paikallisesti ohjeistetaan. Hän myös lupasi, että kaikki halukkaat yhdysvaltalaiset pääsevät koronatesteihin. Tällä haavaa joissain osavaltioissa ei pystytä testaamaan kaikkia halukkaita testipaikoilla.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Sairastuneita on yli 2,5 miljoonaa, ja ainakin 125 000 ihmistä on kuollut.

Lue myös: Tartuntatilanne synkkenee Yhdysvalloissa, ja nuorten osuus sairastuneista kasvaa

Parhaillaan kansallisten viranomaisten suositus on, että osavaltiot eivät vähentäisi koronarajoituksia ennen kuin positiivisten testitulosten osuus on pienentynyt 14 päivää peräjälkeen. The New York Timesin mukaan vain 12 osavaltiossa on nyt pienempi positiivisten testitulosten osuus kuin viikko sitten.