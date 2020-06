Pariisin 80 000 julkisesta parkkipaikasta katujen varsilla 60 000 poistetaan. Jokaiselle Pariisin kadulle tulee pyöräilykaista.

Sellaisia olivat pormestari Anne Hidalgon, 61, lupaukset jatkokaudelleen, jos pariisilaiset äänestävät hänet uudelleen toimeensa. Ja näin he juuri viikonloppuna tekivät. Sosialidemokraatti Hidalgo sai äänistä yli 50 prosenttia.

Pariisin iso muutos autojen tukkimasta kaupungista pyöräilijöiden ja viheralueiden kaupungiksi siis jatkuu.

Hidalgo on jo aiemmin vähentänyt parkkipaikkojen määrää ja lisännyt runsaasti pyöräteitä. Kuuluisalla Champs Elyséellä on pyöräkaista ja autot on häädetty kokonaan monista paikoista, muun muassa Seinen toiselta rannalta. Nopeusrajoituksia on laskettu. Pariisiin rakennetaan parhaillaan lukuisia pieniä kaupunkipuistoja.

Koronakriisin vuoksi pyöräteitä jatkettiin entisestään 50 kilometriä. Uusista väylistä on tullut suosittuja, sillä niitä pitkin on päässyt välillä aika autiossakin kaupungissa nopeasti ja turvallisesti paikasta toiseen. Nämäkin väliaikaisetkin pyörätiet saattavat jäädä pysyviksi.

Hidalgoa voikin nimittää todelliseksi fillaridemariksi, ja hän olisi nimityksestä varmasti ylpeä.

Pariisin pormestari Anne Hidalgo (kesk.) pyöräilemässä kasvomaskiin suojautuneena Pariisissa 25. kesäkuuta.

Hidalgon tavoitteena on ”Viidentoista minuutin kaupunki”. Se tarkoittaa, että pariisilaisilla olisi kaikki tarvittava – kaupat, koulut, terveysasemat – noin 15 minuutin kävely- tai pyöräilyetäisyydellä kotoaan.

Autoilun määrä on vähentynyt ja ilmanlaatu parantunut. Pariisin ilmanlaatu on ollut eurooppalaisittain huono. Hidalgon toimet ovat toisaalta koetellet autoilijoiden ja autoteollisuuden hermoja.

Pyöräily lisääntyi Pariisissa viime vuonna puolitoista kertaiseksi edellisvuodesta, kertoo Independent-lehti. Tätä edes auttoi lakkoilu, jonka takia julkinen liikenne oli usein jumissa. Pyöräily näyttää nyt jääneen pariisilaisten tavaksi.

Anne Hidalgo muutti Espanjasta lapsena Ranskaan ja sai Ranskan kansalaisuuden 14-vuotiaana. Virkamiesuralta hän päätyi politiikkaan nelikymppisenä. Ennen valintaansa Pariisin pormestariksi vuonna 2014 hän oli pitkään varapormestari.