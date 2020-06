San Francisco

Valkoisen talon tuore päätös jäädyttää asiantuntijoiden ja erityisosaajien viisumit vuodenvaihteeseen asti iskee kovaa etenkin Yhdysvaltain Piilaaksoon.

Se vaikuttaa teknologiayhtiöihin, opiskelijoihin, tuotekehitykseen ja akateemiseen tutkimukseen. Viime viikolla tehdyn julkilausuman tavoitteen on kerrottu olevan yli puolen miljoonan yhdysvaltalaisen työllistäminen.

Muut kuin Yhdysvaltain kansalaiset joutuvat hankalaan tilanteeseen, myös monet suomalaiset.

Jäädytykset vaikuttavat neljään viisumityyppiin. Näistä suomalaisten yleisimmin hyödyntämiä ovat koulutettujen asiantuntijoiden H-1B-viisumi ja yritysten erikoisosaajien siirroissa käyttämät L1-viisumit.

J-1-viisumeita käyttävät muun muassa opettajat, opiskelijat, kulttuurialan työntekijät ja au pairit, H-2B-viisumeita rakennusten ja maatalouden sesonkityöntekijät. Jäissä ovat myös Yhdysvaltain ulkopuolella myönnettävät pysyvät oleskelu- ja työluvat eli niin sanotut green cardit.

Suomalaisella kasvuyhtiöllä Smartly.io:lla on toimistoja New Yorkissa ja San Franciscossa. Uusi linjanveto tarkoittaa sitä, ettei yritys voi tänä vuonna lähettää yhtään työntekijää Suomesta Yhdysvaltoihin.

Suomessa odottelee nyt vuotta 2021 lukuisia työntekijöitä, joiden piti jo olla Yhdysvalloissa.

”Suomalaiset asiantuntijamme ovat äärimmäisen tärkeitä liiketoiminnalle Yhdysvalloissa. On mahdotonta korvata heidän osaamistaan tai kokemustaan rekrytoimalla paikan päällä”, harmittelee Smartlyn pääjuristi Kelly Zitzmann.

Smartlyn palveluksessa työskentelevät suomalaiset taas eivät uskalla lähteä kesäksi Suomeen, koska pelkäävät, etteivät pääse takaisin Yhdysvaltoihin.

Matkustusrajoituksilla ja viisumijäädytyksillä on arvioitu olevan vaikutusta myös jokaiseen yhdysvaltalaiseen tiedelaboratorioon.

Yhdysvalloissa genomilaboratoriota johtavan Columbian yliopiston apulaisprofessorin Tuuli Lappalaisen mukaan rajoitukset uhkaavat hidastaa ja vaikeuttaa paitsi rekrytointia myös biolääketieteen alan edistystä.

Tuuli Lappalainen

Tutkijat ovat hyödyntäneet sekä H-1B että J-1s-viisumiluokkia, joista jälkimmäinen jäi Lappalaisen helpotukseksi toistaiseksi jäädytysten ulkopuolelle.

Yleinen epävarmuus ja huoli mahdollisista uusista rajoituksista ovat hänen mukaansa edelleen iso ongelma.

Uskaltavatko huippututkijat jatkossa panostaa Yhdysvaltoihin?

”Yhdysvaltojen konsulaatit ovat olleet suljettuja, jolloin viisumiprosessit eivät ole edenneet. Entä uusitaanko viisumi? Jos lähtee käymään kotimaassa, pääseekö takaisin?”

Toistaiseksi Schengen-maista on voimassa matkustuskielto, joka koskee myös niitä muiden maiden kansalaisia, joilla on voimassa oleva viisumi.

”Se aiheuttaa hirveästi stressiä varsinkin perheellisille”, Lappalainen sanoo.

Lappalaisen mielestä ei pidä paikkaansa, että julkilausuma suojelisi amerikkalaisia työpaikkoja.

”Yli puolet laboratorioni työntekijöistä on ulkomaisia. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei Yhdysvallat ole kouluttanut riittävästi tarvittavaa osaamista. On ollut pakko rekrytoida muualta.”

Yhdysvaltojen tiedelaboratorioissa on Lappalaisen mukaan ollut historiallisesti merkittävästi enemmän kunnianhimoa, rahaa ja resursseja kuin osaavia työntekijöitä.

Nyt Euroopan unionilla olisi ainutlaatuinen mahdollisuus investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, hän sanoo.

”Jos toimii nopeasti, voi napata osaajat Kiinasta, EU:sta ja Intiasta, nyt kun näiden tulo Yhdysvaltoihin on vaikeutunut.”

Lappalainen toteaa pelkäävänsä pahoin, ettei EU vastaa huutoon, jolloin tieteen kehitys väistämättä hidastuu.

”Tällä voi olla todella isot vaikutukset maailmanlaajuisesti.”

Yhdysvaltalaiset yritykset, akateemiset yhteisöt ja kansalaisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet voimakkaasti Valkoisen talon uusia linjauksia. Merkittävät yritysjohtajat ovat korostaneet, että Yhdysvaltojen mahdollisuudet pärjätä teknologia-aloilla heikkenevät.

Viisumiprosessien hidastuminen, kallistuminen ja kangistuminen on ollut nähtävissä koko Donald Trumpin presidenttikauden ajan.

Piilaakso on sen johdosta siirtänyt työtä joustavamman viisumipolitiikan Kanadaan. Erityisesti Toronto ja Vancouver ovat olleet hyötyjiä, samoin Eurooppa.

Yhdysvaltojen aakkossopaksi moitittua sekavaa viisumikirjoa on yritetty korjata vuosikymmenien ajan. Nyt tehdyt linjaukset ja rajoitukset vaikeuttavat sekä tilapäistä että pysyvää maahanmuuttoa merkittävästi.

Kriitikot väittävät, että Trump ajattelee vaalivoittoa eikä sitä, mikä on hyväksi Yhdysvalloille. Vaalivoittoon aiemmin avittanutta maahanmuuton teemaa käytetään kiinnittämään huomio pois koronasta ja mielenosoituksista.

Lisäksi demokraatit ovat osittain jakautuneita maahanmuuttokysymyksessä, mikä voi aiheuttaa puolueen sisäistä eripuraa.

Presidentti Donald Trump on kautensa ajan tehokkaasti toteuttanut vaalilupaustaan maahanmuuton hillitsemisestä.

Jarrua on pantu pakolaisohjelmalle, joka on mahdollistanut laajemman maahanmuuton Yhdysvaltoihin kuin muihin kehittyneisiin maihin yhteensä. Paperittomien eteläamerikkalaisten siirtotyöläisten tulo pysäytettiin Meksikon kanssa vuosi sitten tehdyllä sopimuksella, ja rajalle on noussut toistasataa kilometriä muuria.