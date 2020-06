Kiinassa sioissa syntynyt influenssavirus on käynyt sen verran tarttuvaksi ihmisiin, että sitä pitää vahtia tarkasti, uutistoimisto Reuters kertoi kiinalaistutkijoiden varoituksesta. Viruslöydös on julkaistu yhdysvaltalaisessa tiedejulkaisussa Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tutkijat pitävät uutta virusta mahdollisena pandemiaviruksena, vaikka eivät uskokaan sen aiheuttavan välitöntä vaaraa.

Kyse on G4:ksi nimetystä H1N1-viruksen kannasta. H1N1 tunnetaan paremmin sikainfluenssana, joka levisi maailmalla vuosina 2009 ja 2010. Tutkijat löysivät kannan selvittäessään 2010-luvulla sioissa eläneitä influenssaviruksia. G4:n arvot olivat koholla myös sikaloissa työskentelevien ihmisten verinäytteissä.

Reutersin mukaan yhdysvaltalainen biologi Carl Bergstom rauhoitteli keskustelua. Bergstrom muistutti, että vaikka G4 on ollut tutkimuksen mukaan sioilla jo viisi vuotta, viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen ei ole todisteita.

Tutkijoiden aikaisemmat sikainfluenssarokotteet eivät tepsi uuteen kantaan, mutta rokotetta voitaisiin kehittää siihen suuntaan, kertoi BBC.

Uudet pandemian aiheuttamiseen kykenevät virukset siirtyvät usein sikojen tai lintujen välityksellä ihmisiin. Kiina on otollinen paikka virusten syntyyn, sillä siellä asuu paljon ihmisiä tiheästi ja lähellä virushautomoina toimivia eläinten kasvatus- ja myyntipaikkoja.

Nyt maailmassa jylläävä koronavirus on luultavasti lähtöisin lepakosta, josta se matkasi ihmiseen välittäjäeläimen, mahdollisesti muurahaiskävyn kautta. Aiempi 2000-luvun alussa Kiinassa syntynyt koronavirus tunnettaan yleisesti nimellä SARS. Lähi-idän virus on puolestaan MERS.

Pandemiavirusten syntyä voi nopeuttaa ja tihentää maatalouden tehostuminen. Eläimiä kuten sikoja on yhdessä tuotantolaitoksessa yhä enemmän. Näin viruksilla on hyvä alusta syntyä ja levitä.

Suurissa tuotantolaitoksissa jalostuvat myös antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit, jotka ovat itseasiassa suurempia tappajia maailmassa kuin pandemiavirukset. EU:ssa antibioottien syöttäminen eläimille ennaltaehkäisevästi rehun joukossa on kielletty, mutta monissa maissa vaarallinen käytäntö on voimissa.

Myös maankäytön muutos vaikuttaa pandemiavirusten syntyyn, kun metsät, erityisesti sademetsät, pienenevät ja metsien eläimet ja ihmiset tulevat yhä lähemmäs toisiaan.