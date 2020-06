Koalat uhkaavat kuolla sukupuuttoon seuraavan 30 vuoden aikana Australian osavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissa, selviää Australian parlamentin komitean tänään julkaistusta raportista.

Australiassa roihunneissa maastopaloissa kuoli jopa viisi tuhatta koalaa, ja joillain alueilla jopa 80 prosenttia koalojen elinympäristöstä tuhoutui. Raportin mukaan juuri asuinalueiden menetys aiheuttaa suuren uhan koalapopulaatioille.

Komitean puheenjohtaja Cate Faehrmann vaatii Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan valtion johdolta välittömiä toimia.

”Tämän selvityksen aikana tuli täysin selväksi, että ilman hallinnon väliintuloa koala kuolee sukupuuttoon Uudessa Etelä-Walesissa ennen vuotta 2050”, Faehrmann sanoi.

Koalat ja muut eläimet kärsivät pahoin Australiaa riivanneissa metsäpaloissa, jotka roihusivat maassa viime syyskuusta tämän vuoden helmikuuhun asti.

Tiet uhkaavat koalojen elinympäristöjä. Koaloja Great Ocean tien varrella Victoriassa Australiassa.

Maastopalojen lisäksi koalat kärsivät myös kaupungistumisesta ja esimerkiksi uusista teistä, jotka uhkaavat niiden asuinalueita.

Komitean mukaan maan hallituksen täytyisi maksaa viljelijöille kannustimia, jotta nämä suojelisivat puitaan raivaamisen sijaan. Lisäksi valtiojohdon täytyisi perustaa kansallispuisto, jossa koalat voisivat elää rauhassa.

Faehrmann vaatii brittilehti The Guardianin mukaan, että koalojen elinympäristöjä pitää kasvavissa määrin suojella hakkuilta, kaivoksilta ja raivauksilta.

Australian luonnonsuojeluneuvoston mukaan raportti osoittaa, että maan ikoninen eläin tarvitsee apua.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että maassa on kasvava poliittinen konsensus siitä, että koalojen sukupuutto on mahdollista, jos emme toimi nopeasti ja suojele niiden elinympäristöjä,” sanoi neuvoston toimitusjohtaja Chris Gambian The Guardianille.

Lisäksi Gambian vaatii, että Australian ympäristölakeja on muutettava.

”Mikä järki on ympäristölaissa, joka on melkein johtanut maan ikonisimman eläimen sukupuuttoon?” Gambian ihmettelee.

Australian hallinto on luvannut tehdä kaikkensa, jotta sukupuutto vältetään. Raportin vastaanottanut ympäristöministeri Matt Kean ei kuitenkaan tarkentanut ABC:lle, mitä toimia valtiojohto aikoo ottaa käyttöönsä.

Ministerin mukaan Australian hallinto on luvannut 44 miljoonaa Australian dollaria koalojen suojelutyöhön.