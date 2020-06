Belgian kuningas Philippe pahoitteli tiistaina maan siirtomaa-ajan hallinnon aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtunutta hyväksikäyttöä. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Philippe lähetti pahoittelunsa kirjeessä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille Félix Tshisekedille maan itsenäisyyden 60-vuotisjuhlallisuuksien johdosta.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Belgian hallitseva kuningas on esittänyt asiasta katumusta virallisesti, mutta suora anteeksipyyntö lausunto ei BBC:n mukaan ollut.

Belgian harvinaisen julma siirtomaa-ajan hallinto on tuonut viime aikoina ihmisiä kadulle Belgiassa ja puhuttanut myös maailmalla. Pontimena on ollut Black Lives Matter -liikehdintä, joka alkoi Yhdysvalloista. Belgiassa siirtomaa-ajan kuningas Leopoldin patsaita on vahingoitettu ja myös poistettu kokonaan paikoiltaan.

Kuningas Leopold II sai henkilökohtaiseen hallintaansa 1800- ja 1900-luvun taitteessa myöhemmin Belgian Kongona tunnetun alueen. Yli kymmenen miljoonaa paikallista ihmistä kuoli raa’assa pakkotyössä ja lukemattomat ihmiset esimerkiksi menettivät raajojaan mielipuolisissa rangaistuksissa. Julmuudet olivat myös aikalaiseurooppalaisten tiedossa. Philippe kutsui näitä tekoja pahoittelussaan ”julmuuden teoiksi”.

Myöhemmin Belgia hallitsi valtiona aluetta aina vuoteen 1960, mutta vasta nyt siirtomaa-ajan historiaa aletaan käydä Belgiassa kunnolla läpi. Belgian parlamentti on asettanut erityisen komitean käymään läpi rasismia ja siirtomaavallan aikaa. Lisäksi maan kouluissa aletaan opettaa enemmän siirtomaa-ajan historiaa.

”Haluan ilmaista syvimmän pahoitteluni näiden menneiden väärinkäytöstä johdosta. Nyky-yhteiskuntamme syrjintä herättää niiden tuoman tuskan yhä usein henkiin”, Philippen kirjeessä luki sen nähneen Reutersin mukaan. Philippe myös vakuutti, että rasismin vastaista työtä jatketaan.

Philippen veli prinssi Laurent esitti aiemmin tässä kuussa asiasta hyvin erilaisen näkökannan, Reuters kertoo. Laurentin mukaan Leopold ei olisi voinut aiheuttaa kärsimystä Kongossa, koska hän ei koskaan käynytkään siellä.