Etelä-Euroopan maat ovat kärsineet turistien puutteesta. Kuva on Roomasta viime viikolta.

Euroopan unioni on tiistaina vahvistanut suosituslistan ”turvallisista” maista, joista saa matkustaa ilman välttämätöntä syytä EU-alueelle 1. heinäkuuta lähtien.

Yhteisestä listasta huolimatta kyse on suosituksesta, sillä rajavalvonta on jokaisen jäsenmaan itse päätettävissä. Suomen hallitus on aiemmin ilmoittanut tarkastelevansa rajojen avaamista uudelleen vasta 10. heinäkuuta mennessä.

Listalla on 14 maata: Algeria, Australia, Etelä-Korea, Georgia, Japani, Kanada, Marokko, Montenegro, Ruanda, Serbia, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Uusi-Seelanti.

Lisäksi Kiina on listalla ehdollisena. Kiinalaisten matkailijoiden tuleminen sallitaan vain, jos Kiina avaa rajansa eurooppalaisille.

Euroopan pikkuvaltioiden asukkaita kehotetaan kohtelemaan kuin EU-kansalaisia tässä tapauksessa. Pikkuvaltioita ovat Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani.

Kaikilta mailta vaaditaan, että ne luopuvat vastavuoroisesti eurooppalaisten matkustusrajoituksista.

Muun muassa Venäjä, Yhdysvallat, Brasilia, Turkki ja Intia eivät päässeet listalle maiden vaikean koronatilanteen takia.

Listalle hyväksyttiin maita, joissa koronavirustilanne on samanlainen tai parempi kuin EU-alueella keskimäärin. Tämä tarkoittaa, että tartuntoja olisi 16 tai vähemmän 100 000 asukasta kohden.

Suomi on avannut tähän asti rajoja vain maille, joissa tartuntoja on 8 tai vähemmän 100 000 asukasta kohden. Vielä ei ole tietoa, miten hallitus aikoo EU:n suositusta noudattaa.

Lisäksi tautitapausten trendin on oltava tasainen tai laskeva verrattuna edelliseen 14 vuorokauteen.

Maiden valitsemisessa huomioitiin myös yleinen toiminta taudin hillitsemisessä eli esimerkiksi kuinka hyvin valtio testaa ja jäljittää altistuneita.

Listaa arvioidaan uudelleen kahden viikon välein. Maa voi päästä listalle myöhemmin tai tippua sieltä pois, jos koronatilanne maassa muuttuu. Jos muutos huonompaan on nopeaa, EU suosittaa tekemään myös pikaisia päätöksiä uusien rajoitusten asettamiseksi.

Listan hyväksyminen on venynyt jäsenmaiden erimielisyyksien takia. Osa jäsenmaista ei olisi halunnut kieltää maahantuloa Yhdysvalloista samaan aikaan, jos Kiinasta pääsisi EU:hun. Kyse on siis tautitilanteen lisäksi politiikasta.

Erityisen innokkaita ulkorajojen avaamiseen ovat olleet Etelä-Euroopan maat, joiden talous on riippuvainen turismista.

Matkustaminen EU:n ulkopuolelta ilman pakollista syytä on ollut kiellettyä maaliskuun puolivälistä lähtien. Sitä ennen osa jäsenmaista oli kuitenkin sulkenut omia rajojaan.

EU on jo suosittanut alueen sisärajojen avaamista, mutta monet maat ovat päättäneet avata rajat vain osalle EU-maista riippuen niiden tautitilanteesta.