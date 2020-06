Perustuslakiäänestyksen mainoksia on paljon Moskovan keskustassa. Kuva pääkatu Tverskajalta.

Venäjän yleinen äänestys perustuslain muutoksista päättyy keskiviikkona, joka on äänestyksen varsinainen pääpäivä.

Muutokset sallivat presidentti Vladimir Putinin jatkaa presidenttinä nykyisen kautensa jälkeenkin. Sitä ei tosin ole mainoksissa juuri mainittu, eikä Putin itsekään puhunut siitä kehottaessaan tv-puheessaan tiistaina ihmisiä äänestämään.

Putin sen sijaan lupasi muutosten takaavan vakautta, turvallisuutta ja vaurautta.

Muutoksia on pitkä lista, mutta äänestäjät eivät voi valita niistä suosikkejaan. Äänestää voi vain koko listan puolesta tai sitä vastaan.

Vallanpitäjien odotetaan saavan äänestyksessä haluamansa lopputulos. Muutoksissa on monille tärkeitä sosiaalikysymyksiä, mutta eri puolilta on myös raportoitu väärinkäytöksiä, vilppiä ja painostusta.

Parlamentti on jo hyväksynyt perustuslain ja Putin on vahvistanut sen.

HR-ammattilainen Julija Kudrina aikoo äänestää perustuslain muutoksia vastaan.

Julija Kudrina, 28, HR-ammattilainen

”Käyn äänestämässä, mutta minusta kaikki muutokset eivät ole tukemisen arvoisia. Esimerkiksi poliisille ollaan antamassa suurta valtaa. Vastustan sitä.”

”Luin muutoksia, mutten kaikkia. Poliisiin liittyvät muutokset kiinnittivät kuitenkin heti huomioni. Minusta se loukkaa kansalaisten oikeuksia.”

”Myönteisiäkin asioita on. Siellä mainitaan eläinten oikeuksista ja eläkeläisistä. Suurimmasta osasta en kuitenkaan pidä. Aion äänestää niitä vastaan, pääosin poliisin mielivallan vuoksi.”

”Arvelen enemmistön kansalaisista vastustavan Putinin kausien nollaamista. Minä myös.”

Juristi Juri Maslennikov on äänestänyt jo. Hän kannatti muutoksia.

Juri Maslennikov, 49, juristi

”Äänestin jo sähköisesti. Se oli mukavaa ja nopeaa. Äänestin muutosten puolesta. Ne kaikki tyydyttivät minua.”

”Vanhassa perustuslaissa mainittiin vain kerran sana vastuu. Kuvitelkaa, maan perustuslaki ja vain yksi maininta. Muutosten mukana se tulee moneen kohtaan, on valtion vastuu, sosiaalinen vastuu, historiallinen vastuu. Tämä on vastuullisuuden julistus, mikä on hyvä.”

”Aiemmin valtio sai valita, ryhtyykö toimiin. Nyt sanotaan selvästi, että historiaan liittyvien valheiden kohdalla valtion varmistettava totuuden voitto. Se on minulle tärkeää.”

Eläkeläinen Roman Levit aikoo äänestää muutosten puolesta.

Roman Levit, 80, eläkeläinen

”Aion äänestää muutosten puolesta. Vaimoni on invalidi, joten voimme äänestää kotona.”

”Valtio on jo aika siirtää vaiheeseen, jossa voimme elää helpommin ja oikeudenmukaisemmin. Muutokset johtavat siihen suuntaan, kun esimerkiksi eläkkeet ja niiden indeksikorotukset taataan.”

”Tiedän ihmisten sanovan, että kaikki tämä on vain Putinin kauden pidentämiseksi. Ehkä onkin, mutta rehellisesti sanottuna, en näe ketään muuta presidenttinä. Hän otti sellaisessa tilassa olleen suurvallan käsiinsä juopolta Boris Jeltsiniltä ja lyhyessä ajassa teki siitä vahvan. Toki monia virheitäkin sattui, mutta ne pitää antaa anteeksi.”

”Nyt 80-vuotiaana voi vertailla kausia. Olen elänyt Stalinin, Hruštševin, Brežnevin ja sen idiootin Gorbatšovin aikana. Hän halusi myydä Karjalan Suomelle. Idiootti.”

Anna Ivanova ei aio osallistua äänestykseen.

Anna Ivanova, 48

”En usko voivani muuttaa mitään. Jos ei voi vaikuttaa, niin ei ainakaan kannata osallistua tähän farssiin.”

”Mikä muutoksissa ärsyttää? Osaan lukea. On kuin lukisi konekäännöstä kiinasta, ihan samalla lailla saisi selvää. Kaikki on kirjoitettu niin, että ne voi tulkita miten tahansa. Ilman konkretiaa. En pidä muotoilusta.”

Muusikko Sergei Kortšagin ei aio osallistua äänestykseen.

Sergei Kortšagin, 32, muusikko

”Mietin kauan, mutta päätin olla äänestämättä. En vain halua sekaantua tähän.”

”Mutta jos olisin äänestänyt, olisin äänestänyt vastaan. En pidä siitä, että presidenttimme voi siirtää korkea-arvoisia virkailijoita syrjään ilman keskusteluja ja muiden hyväksyntää. Ennen vaadittiin muidenkin hyväksyntä, mutta ei enää. En pidä siitä.”

”Tietenkin mukana on joukko hyviäkin muutoksia. Äänestää voi kuitenkin vain kaiken puolesta tai kaikkea vastaan, mikä on väärin. Kaikki yhdessä kasassa. Se on epäilyttävää.”

”En tosin muutenkaan juuri katso uutisia tai seuraa politiikkaa.”

Opiskelija Jekaterina Vargina äänesti muutoksia vastaan.

Jekaterina Vargina, 23, opiskelija

”Minusta nämä muutokset ovat outoja. Synnyin vuonna 1997 ja olen nyt 23-vuotias. Jos muutokset hyväksytään ja kaikki menee vallanpitäjän tahdon mukaan, olen 40-vuotias Putinin vallan päättyessä. Se on tärkein minua vaivaava asia.”

”Minusta valtakausien nollaaminen on pahin muutos. Siksi äänestin vastaan.”