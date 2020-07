Italian poliisi on takavarikoinut 14 000 kiloa amfetamiinia, jonka arvo on noin miljardi euroa. Napolin talousrikospoliisin mukaan kyse on maailman suurimmasta amfetamiinin takavararikosta. Huumeiden tekijäksi ja myyjäksi se nimesi terrorijärjestö Isisin.

Huumeet löytyivät konteista teollisuustuotteiden joukosta, ja poliisin mukaan ne oli tarkoitus myydä Euroopassa ja saaduilla rahoilla rahoittaa terrorismia.

”Tiedämme, että Isis rahoittaa terroritekojaan enimmäkseen Syyriassa valmistetuilla huumeilla, ja viime vuosien aikana siitä on tullut maailman suurin amfetamiinin valmistaja”, poliisi tiedotti.

Kolme epäilyttävää konttia oli saapunut Napolin läheiseen Salernon satamaan. Huumepillerit oli kätketty isojen paperirullien ja teollisuuskoneiden sisälle. Kun poliisi aukaisi ne moottorisahalla, pillerit valuivat ulos. Pillereitä oli noin 84 miljoonaa kappaletta.

Captagoniksi nimetyt pillerit ovat saaneet uuden kutsumanimen ”jihad-huume”, koska Isis-taistelijat käyttävät niitä laajasti taisteluhuumeena, poliisi kertoi. Captagon on alkujaan lääkebrändi, mutta nämä huumeet on tehty laittomasti.

Huumeilla olisi poliisin mukaan tyydytetty koko Euroopan amfetamiinikauppa, mutta se ei tarkentanut kuinka pitkäksi aikaa. Epäilys oli, että huumeiden jakeluun olisi sotkeutunut erilaisia rikollisia ryhmittymiä Euroopasta, mukaan lukien Napolin mafiaryhmiä.

Poliisi kertoi, että koronarajoitukset ovat haitanneet Euroopan sisäistä huumeiden valmistusta ja kauppaa, minkä takia Syyrian-väylästä on tullut huumerikollisille entistä tärkeämpi.