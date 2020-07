Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun äänestäjilleen lupaamat alueliitokset eivät näyttäneet etenevän vielä keskiviikkona, vaikka Netanjahu oli näin luvannut.

Lykkääntymisen vahvisti alueellinen yhteistyöministeri Ofir Akunis, Netanjahun uskottu, kertoo muun muassa The Times of Israel -lehti.

Akuniksen mukaan alueliitoksien prosessi käynnistyy kuitenkin heinäkuun aikana, kun Yhdysvaltojen tuki saadaan. Viivästys johtuu erimielisyyksistä, ministeri sanoi.

Myös ulkoministeri Gabi Ashkenazi sanoi keskiviikkona, että prosessi alueiden liittämiseksi ei todennäköisesti etene vielä heinäkuun 1. päivä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Netanjahu ilmoitti toukokuussa, että alueliitosten prosessi käynnistyy keskiviikkona 1. heinäkuuta. Miehitetyn Länsirannan osien liittäminen Israeliin oli Netanjahun vaalilupaus.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu 30. kesäkuuta.

Alueliitokset kytkeytyvät myös Yhdysvaltain hallinnon alkuvuodesta julkaisemaan Lähi-idän rauhansuunnitelmaan, jonka palestiinalaiset ovat tyrmänneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edistämä suunnitelma lupasi Israelille jopa 30 prosenttia Länsirannasta. Tarkkoja alueita ei ole kuitenkaan vielä sovittu.

Israel valtasi Länsirannan vuoden 1967 sodassa, ja on sen jälkeen rakentanut alueelle pikkuhiljaa siirtokuntia, joita kansainvälinen yhteisö pitää laittomina. Palestiinalaiset toivovat Länsirannalle omaa itsenäistä valtiota. Israelin hallinto kutsuu alueliitoksia ”Israelin suvereniteetin soveltamiseksi”.

Alueliitoksien siirtyminen ei tullut yllätyksenä Helsingin yliopiston professori Hannu Juusolalle.

”Viime aikoina on epäilty, ettei 1. heinäkuuta välttämättä tapahdu mitään. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä muita ongelmia. Trumpin piti antaa liitoksista lausunto, mutta mitään ei kuulunut. Voi olla, että kartoitusprosessi ei ole valmis, tai on epäselvyyksiä siitä, mitä oikeastaan tehdään”, sanoo Juusola.

Juusola kuitenkin uskoo, että liitoksien suhteen tulee tapahtumaan jotain lähipäivinä tai -viikkoina. Netanjahun on miltei mahdotonta perääntyä antamastaan vaalilupauksesta.

Heinäkuun ensimmäinen on saanut Juusolan mielestä hieman liikaa painoarvoa.

”Kysymys on siitä, missä välissä alueliitokset tehdään ja missä laajuudessa.”

Miksi alueliitosten prosessi sitten ei käynnistynyt keskiviikkona?

Juusola arvelee, että liitosprosessin tueksi halutaan ainakin näennäinen neuvotteluprosessi palestiinalaisten kanssa. Ei näytä hyvältä, jos alueet liitetään yksipuolisesti Israeliin. Liitoksien pelätään aiheuttavan levottomuuksia.

Alueliitokset ovat keränneet myös valtavasti kansainvälistä kritiikkiä.

Viimeksi keskiviikkona Britannian pääministeri Boris Johnson kehotti Israelia perumaan alueliitokset, todeten ettei Britannia tunnustaisi muutoksia vuoden 1967 linjoihin.

”Alueliitokset olisivat kansainvälisen lain rikkomista”, Johnson kirjoittaa israelilaismedia Yedioth Ahronothissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Maanantaina puolestaan YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet totesi alueliitosten olevan laittomia, minkä kokoisina tahansa. Bachelet varoitti Israelia toteuttamasta vaarallista suunnitelmaa, sillä se hankaloittaisi mahdollisuuksia rauhanomaiselle sopimiselle ja pahentaisi alueella tapahtuvia vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.

Lisäksi Israelin hallintoa työllistää nyt koronavirus. Purettuaan rajoituksia viime viikkojen aikana Israelissa on havaittu uusi piikki tartunnoissa. Tiistaina maassa todettiin yli 800 uutta koronavirustartuntaa, toiseksi korkein päivittäinen määrä sitten maaliskuun, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta.

Länsirannan israelilaisten siirtokuntien johtajat arvelevat, että jos liitokset eivät tapahdu heinäkuun aikana, ne tuskin tapahtuvat ollenkaan, kertoo israelilaislehti Haaretz.

Jos Netanjahu haluaa toteuttaa alueliitokset, todennäköisesti ne on käynnistettävä ennen marraskuuta. Silloin Yhdysvalloissa pidetään presidentinvaalit, ja on mahdollista, että Trumpin tilalle nousee demokraatti Joe Biden. Biden on jo aiemmin tuominnut mahdolliset alueliitokset.