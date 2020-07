Tukholma

Yli 70-vuotiaiden ja muiden koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien elämä helpottuu Ruotsissa.

Tähän asti kaikkia riskiryhmäläisiä on kehotettu välttämään ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja, mikä on aiheuttanut eristäytymistä.

Koronavirus leviää Ruotsissa edelleen varsin yleisesti, vaikka sairaalapotilaiden määrä on maassa laskenut selvästi.

Tiistaina Ruotsin kansanterveys­viranomainen Folkhälsomyndigheten muutti suositustaan: tästä eteenpäin riskiryhmäläiset saavat tavata sellaisia ihmisiä, joiden verestä on löytynyt testissä koronaviruksen vasta-aineita.

Lisäksi viranomainen suosittaa, että itse vasta-ainetestissä positiivisen tuloksen saaneet riskiryhmäläiset voivat alkaa elää kuten muutkin – siis normaaleja hygienia- ja turvavälisuosituksia noudattaen.

Toistaiseksi suosituksen muutos koskee vain tapauksia, joissa vasta-aineita on löydetty verestä luotettavalla testillä.

Dagens Nyheter -lehti kysyi, miten pitäisi toimia tapauksessa, jossa infektio on aikanaan todettu ja siitä on parannuttu, mutta vasta-ainetesti on tekemättä.

”Voiko silloin laskea sen varaan, että veressä on vasta-aineita? Meidän arviomme on sen suuntainen, mutta siitä emme anna vielä tänään suosituksia”, vastasi Folkhälsomyndighetenin osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell.

Suosituksen muutokseen oli kaksi pääsyytä.

Ensimmäinen liittyi siihen, että vasta-ainetestit ovat kehittyneet. Monissa niistä on nykyään yli 99 prosentin varmuus.

Toinen syy ovat rohkaisevat tiedot sairastetun covid-19-taudin synnyttämästä puolustuskyvystä.

Viranomaiset viittasivat tiedotustilaisuudessa Kiinan dataan. Kiinassa ensimmäiset todetut tapaukset havaittiin yli puoli vuotta sitten, ja silti maasta ei ole löydetty yhtään vahvistettua tapausta, jossa covid-19-taudin kerran sairastanut olisi sairastunut siihen uudelleen.

Tämä viittaisi siihen, että immuniteettia syntyy ja että se kestää ainakin jonkin aikaa.

Lisäksi Ruotsissa saatiin juuri myönteisiä uutisia Karoliinisen instituutin tutkimuksesta, joka koski niin kutsuttua t-soluimmuniteettia.

Vielä vertaisarvioimattoman tutkimuksen mukaan isolla osalla koronavirustaudin sairastaneista ei näy veressä ollenkaan vasta-aineita mutta heillä on silti taudille todennäköisesti vastuskykyä sitä kautta, että heidän vereensä on jäänyt suuri määrä koronavirukseen erikoistuneita t-soluja.

Kehon immuunijärjestelmään kuuluvat t-solut tappavat koronaviruksen infektoimia soluja, kun taas vasta-aineet neutralisoivat virusta estäen sen pääsyn soluihin.