Seattlessa kolme viikkoa ylläpidetty laaja protestialue tyhjennetään mielenosoittajista ja puretaan barrikadeista. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavat mielenosoittajat ottivat haltuunsa katuja ja puiston muutamien kilometrien kokoiselta alueelta Capitol Hillin kaupunginosassa. Aluetta on kutsuttu autonomiseksi vyöhykkeeksi, eikä poliiseja ole päästetty paikalle. Protestialue CHOP eli Capitol Hill Organized Protest ehti olla pystyssä kesäkuun alkupuolelta lähtien.

Kaupungin demokraattipormestari Jenny Durkan määräsi alueen purettavaksi sen jälkeen, kun tiistaina raportoitiin jälleen yhdestä ampumisessa kuolleesta nuoresta. Alueella tapahtuneissa neljässä ampumisessa on kuollut yhteensä kaksi nuorta ja haavoittunut useita.

Durkan vetosi myös siihen, että protestialueella on tapahtunut lukuisia muita rikoksia, kuten ryöstöjä, pahoinpitelyjä, raiskauksia ja huumeidenkäyttöä.

Durkan ja Seattlen poliisipäällikkö Carmen Best sanoivat, että he kannattavat rauhanomaista mielenosoittamista, mutta protestialueen tilanne on edennyt liian vaaralliseksi ihmisille ja haitalliseksi omaisuudelle.

Suuri joukko mellakkavarusteisia poliiseja ryhtyi tyhjentämään aluetta ja kehotti ihmisiä poistumaan paikallista aikaa viideltä aamuyöllä keskiviikkona. The Seattle Timesin mukaan 23 ihmistä pidätettiin aamukahdeksaan mennessä.

Lähellä liikkuvia autoja ja matkustajia on myös tarkastettu aseiden varalta. Purkaminen on kuitenkin sujunut ilman väkivaltaa.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että alue oli pienentynyt viime päivien aikana. Väkijoukot, ensiapupisteet ja ruokakojut olivat vähentyneet. Muun muassa protestialueen yrittäjät ovat vaatineet kaupunkia ryhtymään tiukempiin toimiin alueen rauhoittamiseksi.

Myös presidentti Donald Trump on arvostellut kaupunginjohtoa siitä, että protestin annettiin jatkua näin pitkään. Trump uhosi puuttuvansa tarvittaessa tilanteeseen. Durkan ja osavaltion kuvernööri Jay Inslee käskivät Trumpia pysymään erossa Seattlen asioista.