Porto.

Espanja ja Portugali avasivat koronapandemian tilkitsemän rajansa poikkeuksellisen vertauskuvallisissa merkeissä keskiviikkona.

Ei riittänyt, että esteet lykättiin puoliltaöin maanteiltä syrjään ja viranomaiset jättivät tarkastuspisteensä kolmeksi ja puoleksi kuukaudeksi venyneen sulun jälkeen. Tapahtumaa saapuivat aamun valjettua juhlistamaan Espanjan kuningas Felipe VI ja pääministeri Pedro Sánchez sekä Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa ja pääministeri António Costa.

Nelikko kohtasi historiallisessa linnoituksessa Badajozin suurkaupungissa Espanjassa, josta siirryttiin näköetäisyydelle Portugalin linnakekaupunkiin Elvasiin.

Epätavallinen, lämminhenkinen seremonia oli viesti varsinkin muille EU-kumppaneille ja eurooppalaisille liittolaisille: Tässä osoitetaan naapurusten yhteishenkeä ja luottamusta. Kumminkaan puolin kansalaiset eivät ainakaan toistaiseksi joudu rajaa ylittäessään paitsioon covid-19:n tartuntatilaston varjolla.

Kun tartuntatilanne synkkeni odottamatta Espanjassa maaliskuun puolivälissä, pääministerit Sánchez ja Costa ehättivät neuvotella puhelimessa 1 200 kilometrin rajan sulkemisesta. Tartuntamäärät jakoivat tuolloin naapurit kuin railo. Sama tapahtui myöhemmin Ruotsin ja Suomen välille.

”Portugali ja Espanja kykenivät osoittamaan, että naapureina, EU-maina ja Schengen-alueeseen kuuluvina asioita voidaan hoitaa diplomaattisesti, ilman paniikkia kovasta paineesta huolimatta. Nyt rajan avajaisissa korostettiin samaa seesteistä linjaa”, filosofi José Viriato Soromenho Marques sanoo. Lissabonin yliopiston professori on tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija Portugalissa.

Pääministerit korostivat keskiviikkona lyhyessä lehdistötilaisuudessa, että ylikulun vapauttamista ei sanellut politiikka. Kaikkea päätöksentekoa ohjasi heidän mielestään nyt ennen kaikkea epidemiologinen tilanne.

Kumpikaan valtiojohto ei peräytynyt, vaikka Portugalissa ensin pohjoiseen keskittynyt tartunta-aalto on alkanut odottamatta koetella pääkaupunkiseutua. ”Veljeskansojen” esteetön matkustaminen Euroopan vanhimmaksi oletetun valtiorajan poikki on ilouutinen turvaohjeet muistaen, Sánchez ja Costa painottivat.

EU-maat ovat tempoilleet rajapäätöksissä siitä lähtien, kun koronaviruksen tartuntavauhti ja voima yllättivät Euroopan. Eri maiden poliitikkojen ja kansalaisten mielipahalta ei ole säästytty, kun pandemian ote tuntuu hellittävän ja hallitukset säätävät kriteereitä matkustuskupliin pääseville ja ulkopuolelle jätettäville. Keskiviikkona tuli voimaan EU:n suositus jäsenmaiden ulkorajojen avaamista alkuun 15 valtiolle, mutta listalle valituista käytiin kovaa vääntöä.

Ensin helmikuussa Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskus ECDC epäonnistui uuden viruksen riskiarviossa. Esimerkiksi Itävallan ja Slovakian edustajat katsoivat viraston Solnassa, Tukholman läänissä pidetyssä kokouksessa, ettei sisärajoja pitäisi panna kiinni kansalaisten hätääntymisen ehkäisemiseksi.

”Mutta maaliskuussa seurasi kaaos. Maat alkoivat sulkea rajojaan ilman ennakkovaroitusta. Itävalta ei edes soittanut naapureille”, filosofi Soromenho Marques sanoo.

Espanjan ja Portugalin avajaisseremoniassa on näpäyttämisen makua maille, joiden ei katsota käyttäytyneen hyvätapaisesti, professori muotoilee. Taustalla piilee filosofin mielestä tahto näyttää, että pandemian aiheuttama kriisi vaatii aivan ennennäkemätöntä solidaarisuutta kaikilta EU:ssa.

”Portugali ja Espanja ovat elpymispaketin kannattajia, siinä missä esimerkiksi Hollanti ja Suomi vastustavat sitä Euroopan komission ehdottamassa muodossa.”

Komissio esittää 750 miljardin euron elvyttämisrahoitusta, joka jaettaisiin kaikkien jäsenmaiden kesken avustuksina, tukina ja lainoina koronaviruskriisin rusikoiman talouden nostamiseksi.

Vaikka komissio on patistanut sisärajojen avaamiseen talouden virvoittamisenkin nimissä, rajapäätöksistä vastaavat jäsenvaltiot. Niillä on oikeus ja velvollisuus suojella kansalaisia vakavilta ulkoisilta uhkilta, kuten nyt terveyskriisissä.

”On aivan oikein, että maat etenevät hitaasti askel askeleelta rajan avaamista koskevissa päätöksissä. Kansalaisten terveys on talouteen nähden etusijalla. Loputtomiin ei voi kodeissa silti pysytellä”, Soromenho Marques sanoo.

Toisaalta paine esimerkiksi matkailuteollisuuden ja lentoyhtiöiden puolelta käy ankarammaksi.

”On erittäin tärkeä muistaa, ettei EU:ta luotu yhteisen terveyspolitiikan harjoittajaksi, vaan sen hoito kuuluu kullekin maalle. Tästä on ihmisten mielissä nyt paljon sekaannusta eivätkä hallituksemme helpota hälventämään hämminkiä.”

Portugalia on viime viikkoina järkyttänyt se, että ensin Tanska ja viimeksi Britannia luokittelevat sen maaksi, jonne matkustamista ei suositella. Britit ovat eteläisen Portugalin Algarven lomarantojen merkittävin ulkomainen turistiryhmä espanjalaisten rinnalla.

Ruotsi puolestaan protestoi, kun Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli sen äskettäin maihin, joita uhkaa covid-19 -tartuntojen kiihtyminen uudelleen. Portugali ja Ruotsi perustelevat, että tartuntalukumäärät perustuvat laajempaan testaukseen kuin useimmissa Euroopan maissa.

Portugalin arvostettu laatulehti Expresso kirjoitti ”rajasodasta”. Lehden kuulemien asiantuntijoiden mielestä Portugali oli julkisessa terveysdatassaan ”liian rehellinen”.

Porton yliopiston matematiikan professori Óscar Felgueiras totesi lehdelle, että hallitusten pitäisi pikemmin vertailla toisiinsa yhä aktiivisia tartuntoja sen sijaan, että rinnastettiin uusia tapauksia tai testausten laajuutta.

”Mielestäni on oikeutettua sanoa, että Portugalin suhteen tässä on tiettyä epäoikeudenmukaisuutta”, lehdelle matemaattisia malleja laskenut professori Felgueiras sanoi.

Pandemian hyvästä hoidosta kiitetty Portugali kohosi kesäkuun kolmannella viikolla uusissa väkilukuun suhteutetuissa sairaustapauksissa kakkoseksi Ruotsin jälkeen EU:ssa, sillä tautipesäkkeitä on puhjennut varsinkin Lissabonin seudulla.

Tartunnat ylittivät esimerkiksi Tanskan kriteerin, joka on alle 20 tapausta sataatuhatta asukasta kohden viikossa. Suomen asettama rajapyykki on kahdeksan uutta tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Espanja on väkilukuun nähden taudin karistamisessa nyt Portugalia valoisammalla puolella.

Professori José Viriato Soromenho Marquesin mielestä koronakriisi pakottaa eurooppalaisia kysymään, mitä EU:lta vastedes halutaan.

Pitääkö EU-maiden koota voimat yhtenäisemmän julkisen terveydenhuollon puolesta?

”Emme voi kuitenkaan puhua eurooppalaisesta kansanterveydestä ja terveyspolitiikasta, jos sitä varten ei löydy yhteistä rahoitusta.”

EU:hun tarvitaan ensihälytysjärjestelmä epidemioiden varalta kuin kylmän sodan aikoina, professori pohtii. Silloin varauduttiin vihollisen ohjuskärkien iskuun. Kansalaisten pitää hänen mielestään vaatia avointa ja luotettavaa terveysalan informaatiota, jota pystyään vertaamaan eri maiden kesken.

”Emme pysty yksin kansallisella tasolla pienin asein kohtaamaan koronaviruksen kaltaista isoa vihollista. EU:ta pitäisi vahvistaa niin, että siitä tulee enemmän kaikille kansalaisille turvaa takaava yhteisö mitä tulee terveyteen, ruokahuoltoon ja taloudelliseen turvallisuuteen.”