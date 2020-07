Keskiviikolle kasautui maailmalta kolme merkittävää uutista.

Venäjällä järjestettiin äänestys, jossa luodaan perustukset Vladimir Putinin lähes loputtomalle vallalle. Samaan aikaan Kiinan turvallisuuslait tulivat voimaan Hongkongissa ja 7,5 miljoonan asukkaan itsehallinnollinen kaupunkivaltio joutui entistä tiukemmin kommunistisen diktatuurin pihteihin. Israel oli puolestaan ilmoittanut jo etukäteen, että laajentuminen Länsirannalle käynnistetään samana päivänä, keskiviikkona 1. heinäkuuta.

Venäjällä perustuslakiäänestys on sinetöimässä sen, että presidentin valtakaudet nollataan. Hongkongissa Kiinan turvallisuuslaki kriminalisoi ”separatismin, terrorismin ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisen”. Miehitetyn Länsirannan osien liittäminen Israeliin taas uhkaa kahden valtion ratkaisua ja mahdollisuuksia itsenäisen palestiinalaisvaltion syntymiselle. Israel näytti lykkäävän alueliitossuunnitelmiaan keskiviikkona, mutta prosessin uskotaan käynnistyvän lähiaikoina.

Jokainen näistä toimista on omiaan aiheuttamaan kärsimystä venäläisille, hongkongilaisille ja palestiinalaisille. Ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisen kannalta tilanne on suorastaan lohduton.

Mikään kuvatuista tapahtumista ei ole aivan uusi vaan pitkäaikaisten kehityskulkujen tulos. Uutta on, että ainakin kaksi kolmesta asiasta notkahti eteenpäin. Vaikka monet edellä kuvaillut muutokset liittyvät valtioiden sisäisiin tilanteisiin ja vastaavat kysymyksiin sisäisistä asioista, niillä on myös kansainvälinen ulottuvuus. Muuten niitä ei oikein voi keskenään verratakaan.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet on tuominnut ainakin Israelin liittämissuunnitelmat ja Hongkongin turvallisuuslain. Bachelet’n mukaan kaikkien Hongkongia koskevien lakien tulisi kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta.

Israelin liittämissuunnitelmia Bachelet on moittinut yksiselitteisesti laittomiksi.

Kuinka tässä näin kävi?

Demokratian tilaa tarkkaileva kansainvälinen ajatushautomo Freedom House luokittelee Israelin vapaaksi mutta Venäjää ja Kiinaa ei. Se pisteyttää eri maiden demokratian tilaa indeksillä, jossa maat saavat vertailuluvun. Maksimi on 100. Vertailun vuoksi: Suomi saa Freedom Houselta täydet pisteet.

Kiina saa 100 pisteestä vaivaiset 10, Venäjä 20. Israelilla menee paremmin: se täyttää 76 kohtaa 100:sta.

Nämä yksittäiset luvut eivät Freedom Housen mukaan ole kovin yllättäviä.

”Kaikki kolme tapausta liittyvät kontekstiin, jossa olemme nähneet vapauden olevan vähenemässä jo neljätoista vuotta”, sanoo Freedom Housen tutkimusjohtaja Sarah Repucci.

”Israel on vähän erilainen tapaus. Mutta viiden viime vuoden aikana olemme nähneet yhä useamman maan lipsuvan demokratiasta kohti autokratiaa eli valtiomallia, jossa johtajan valtaa ei ole rajoitettu. Israel on yksi näistä maista.”

Kiina on presidentti Xi Jinpingin alaisuudessa jatkanut toisinajattelun kitkemistä jo vuosia, Repucci muistuttaa.

”Turvallisuuslaki on kauhistuttava muttei kovin yllättävä voiman osoitus vastauksena vuoden 2019 protesteihin. Venäjällä presidentti Putin on yrittänyt jo kauan pysytellä vallassa, joten tämäkään siirto, jolla perustuslakia muutetaan, ei ole odottamaton.”

Sekä Venäjä että Kiina ovat pyrkineet lisäämään alueellista vaikutusvaltaansa. Kiina käyttäytyy uhkaavasti Etelä-Kiinan merellä ja kuristaa Hongkongia. Venäjällä perustuslakiäänestys sementoi sitä, miten Putinin johtama Venäjä on toiminut jo aiemmin. Putinin aikana Venäjä on sotinut Tšetšeniassa, Georgiassa ja Ukrainassa. Molempia valtioita yhdistää myös se, että niiden taloudellinen hyvinvointi ja samalla vaikutusvalta on kasvanut.

Israelissa alueellisen vaikutusvallan lisääminen liittyy miehitettyyn Länsirantaan, jonne palestiinalaiset haluaisivat oman valtionsa. Siinä näkyy vielä Yhdysvaltojen nykyhallinnon tuki ja hyväksyntä: suunnitelmia ryhdyttiin edistämään sen jälkeen kun presidentti Donald Trump esitteli alkuvuodesta suunnitelmansa Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemiseksi. Siinä Israelille luvattiin jopa 30 prosenttia Länsirannasta.

Yhdistäviä tekijöitä ovat siis ainakin piittaamattomuus kansainvälisestä oikeudesta, ihmisoikeuksista ja demokratian peruskivistä, omavaltaisuus sekä voimapolitiikka lähialueilla. Mutta kaikissa tapauksissa jonkinlainen vaikutus on myös Yhdysvalloilla.

Kolmen tapauksen välille ei kuitenkaan voi vetää selviä yhtäläisyysmerkkejä, painottaa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

”Mitään ilmeistä yksinkertaista ja yhtenäistä vaikutusmekanismia, joka täysin selittäisi nuo kolme ilmiötä, on vaikea nähdä”, hän sanoo HS:lle.

Paitsi ehkä Yhdysvallat.

”Vaikuttavista tekijöistä selkeimmin tulee mieleen se, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa on Trumpin kaudella leimannut haluttomuus esiintyä demokratian ja ihmisoikeuksien levittäjänä. Sikäli eri tahoille, olivatpa sitten enemmän liittolaisia tai vastustajia, on annettu vapaampia käsiä rajoittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita ilman pelkoa, että nimenomaan siitä koituisi erityisen pahoja tai edes aiemman kaltaisia vastatoimia Yhdysvaltojen taholta.”

Kehitys alkoi jo presidentti Barack Obaman kaudella, Sarah Repucci sanoo. Tuolloin Yhdysvaltojen ulkopolitiikka muuttui ja suurvalta vähensi demokratian puolustamista ulkopoliittisena painopisteenä.

”Trumpin hallinto on kiihdyttänyt tätä trendiä ulkopolitiikalla, jossa demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen on epäjohdonmukaista ja diktaattoreita on tuettu toistuvasti. Tällaisessa ympäristössä ei ole järin yllättävää, että diktaattorin asemaa tavoittelevat rohkaistuvat ottamaan sellaisia askeleita, jotka aiemmin olisi kansainvälisessä yhteisössä tuomittu tiukasti.”

Vaikka Yhdysvaltojen rooli on edelleen keskeinen jopa siinä, mitä se jättää tekemättä, on myös muita yhtäläisyyksiä. Yhdysvaltojen jäljiltä demokratian puolustamiseen on jäänyt jonkinlainen kuoppa.

”Vaikka monet eurooppalaiset ja muut maat ovat olleet päättäväisiä ottaessaan roolia demokratian puolustajana, ne eivät ole pystyneet täyttämään Yhdysvaltojen jättämää tilaa.”

Venäjä ja Kiina, jolle Hongkong kuuluu, ovat monessa suhteessa samanlaisia. Venäjä ponnistaa Neuvostoliiton raunioilta, ja Kiinan kommunismi on kapitalistista.

”Nykypäivän nationalistiset ja autoritaariset suurvallat ovat 1900-luvun kommunististen ja totalitaristisen jättiläisten rintaperillisiä. Ne ovat ulos kasvaneita mutaatioita siitä paineesta, jota nuo hallinnot kokivat yhä haastavammassa kansainvälisessä ympäristössä kylmän sodan loppuvaiheissa”, kirjoittaa Princetonin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Aaron L. Friedberg selvityksessään The Authoritarian Challenge vuodelta 2017.

Friedberg vertailee Sasakawa-rauhansäätiön julkaisemassa selvityksessään Kiinaa ja Venäjää sekä niiden aiheuttamia haasteita liberaalille kansainväliselle järjestykselle.

”Venäjä ja Kiina kokevat moraaliseksi uhaksi sen ideologisen evankeliumin, jota esittävät liberaalit demokratiat, etunenässä Yhdysvallat. Tähän liittyvät myös eräät hallinnolliset elementit niissä valtioissa, jotka nousivat valtaan toisen maailmansodan päätteeksi”, Friedberg arvioi selvityksessään.

Yhdysvallat edustaa sekä kaikua kylmän sodan aikaisesta kaksinapaisesta maailmanjärjestyksestä että vastusta moninapaiselle maailmanjärjestykselle. Kun Neuvostoliitto romahti, jäljelle jäi Yhdysvaltojen edustama liberaali demokratia. Friedbergin mukaan Kiinassa on uskottu jo vuosikymmeniä, että Yhdysvallat pyrkii heikentämään Kiinaa sisäisesti ja salavihkaa.

Venäjä taas on paitsi syyttänyt sotilasliitto Natoa itsensä piirittämisestä myös halunnut osoittaa toistuvasti, etteivät liberaalit arvot ole ”perinteisiä venäläisiä arvoja”. Perustuslakiin on nyt saman äänestyksen yhteydessä suunniteltu kirjausta siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Tämä saattaa sulkea pois samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Venäjää ja Kiinaa yhdistää Friedbergin mukaan myös toistuvasti esitetty paheksunta niiden vääryyksien johdosta, joita valtiot katsovat aiemmin kokeneensa. Esimerkiksi Venäjällä Putin jaksaa muistuttaa, miten natsi-Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Hän korostaa, että venäläisen käsityksen mukaan nimenomaan neuvostojoukot voittivat natsit. Kiinaa närästävät esimerkiksi historian oopiumisodat ja se, että Yhdysvallat on tukenut Taiwania.

Paheksuntaa menneiden vääryyksien vuoksi osoittaa toistuvasti myös Israel, jonka kansallisvaltion syntyä nykyisessä muodossaan olisi hankala selittää ilman toisen maailmansodan aikana tapahtunutta juutalaisten kansanmurhaa. Joukkotuhonnan paljastumista seurasi Britannian hyväksyntä erityishallintoalueensa luovuttamisesta juutalaisille ja YK:ssa asiasta tehty sopimus, jonka Yhdysvallat ja Neuvostoliitto hyväksyivät.

Mihin tämä johtaa?

Teivainen ei usko, että mikään yksittäinen valtio saa samanlaista ideologisesti keskeistä roolia kuin Yhdysvalloilla on ollut. Olemme kenties matkalla kohti ideologisesti moniarvoisempia aikoja.

”Liberaalin demokratian vinkkelistä klassinen kysymys suvaitsemattomuuden suvaitsemisesta saattaa nousta aiempaa tärkeämmäksi.”

Valtiollisen itsemääräämisoikeuden merkitys voi Teivaisen mukaan käydä entistä kiistanalaisemmaksi.

”Jännite demokratian ja muiden liberaalien arvojen välillä nousee usein esiin.”

Läntiset demokratiat saattavat välillä näyttää tekopyhiltä pyrkimyksineen edistää demokratiaa – varsinkin suhteissaan köyhiin maihin, jos ne vaikuttavat haluttomilta soveltamaan demokratiaa kansainvälisissä suhteissa.

”Globalisaation myötä demokratian kaltaisten normien johdonmukainen puolustaminen edellyttäisi siis niiden soveltamista myös globaalisti. Tämä on suurimpia haasteita sille osalle länttä, joka haluaa aidosti edistää demokratiaa kansainvälisesti pätevänä normina.”