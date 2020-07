Britannia ja Taiwan ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan ihmisiä, jotka mahdollisesti haluavat lähteä Hongkongista tällä viikolla voimaan tulleen turvallisuuslain vuoksi.

Myös Australian pääministeri Scott Morrison ilmoitti torstai-aamuna hallituksensa harkitsevan turvasataman tarjoamista hongkongilaisille, uutistoimisto AFP kertoi.

Taiwan perusti keskiviikkona erityisen toimiston, joka käsittelee Hongkongista turvallisuuslain takia Taiwaniin tulevien asioita. He olisivat siis jäämässä Taiwaniin ”poliittisista syistä”, AFP kertoi.

Taiwanin hallitus ilmoitti korvaavansa tulijoiden elinkustannuksia, koska hallituksen mukaan heidän vapautensa ja turvallisuutensa ovat uhattuina.

Britannia on luvannut aiemmin, että se voi ottaa Hongkongista vastaan niin kutsutun BNO-passin haltijoita. Keskiviikkona ulkoministeri Dominic Raab ilmoitti Britannia pitävän lupauksestaan kiinni, Reuters kertoi.

Tällä haavaa 350­000 hongkongilaisella on BNO-passi ja noin 2,6 miljoonalla on mahdollisuus sellaista hakea. Eli lupauksen piirissä on lähes 3 miljoonaa hongkongilaista.

Britannia on luvannut tarjota heille nyt viideksi vuodeksi oikeutta asua ja tehdä töitä Britanniassa. Oltuaan tarpeeksi kauan Britanniassa, he voivat hakea myös kansalaisuutta. Oikeudet koskisivat myös BNO-passin haltijan lähipiiriä. Reutersin mukaan hallitus on luvannut oikeuksien tulevan voimaan lähikuukausina.

Kiina Britannian-suurlähetystö sanoi, että Britannialla ei ole oikeutta myöntää asumislupaa Hongkongista paenneille, Guardian-lehti kertoi torstaina. Suurlähetystö myös ilmoitti, että Kiina ryhtyy ”vastavuoroisiin toimiin”. Dominic Raab myönsi, ettei Britannia voi tehdä juuri mitään, jos Kiina yrittää estää Britanniaan haluavien hongkongilaisten lähtöä.

Kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997, kaikki ennen tuota vuotta syntyneet saivat oikeuden BNO-passiin eli heillä on Britannian merentakaisten alueiden kansalaisuus. Se ei ole kuitenkaan tarkoittanut sitä, että passin haltija saisi automaattisesti asua tai työskennellä Britanniassa.

Britanniassa koetaan erityistä vastuuta Hongkongista, sillä se oli pitkään Britannian hallinnassa. Kiina lupasi tuolloin Britannialle, että Hongkong säilyttää 50 vuotta laajan autonomiansa. Tämän lupauksen Britannia katsoo nyt Kiinan turvallisuuslain myötä rikkoneen.

Yhdysvalloissa joihinkin kiinalaisiin virkamiehiin kohdistuva pakotelaki hyväksyttiin keskiviikkona edustajainhuoneessa. Seuraavaksi laki menee takaisin senaattiin. Yhdysvalloissa on meneillään pakoteprosesseja, jotka kohdistuvat Kiinaan ja Hongkongiin turvallisuuslakien vuoksi.

Tiistaina voimaan tullut turvallisuuslaki antaa Hongkongin ja myös Kiinan viranomaisille laajoja oikeuksia puuttua esimerkiksi vallankumoukselliseksi tai terrorismiksi määriteltyihin toimiin Hongkongissa. Tuomiot ovat ankaria. Lain rikkojia voidaan viedä myös tuomittavaksi Manner-Kiinaan. Laki syö siis vahvasti Hongkongin perinteistä itsenäistä asemaa.

Keskiviikkona Hongkongissa oli tuhansien ihmisten laiton mielenosoitus, jossa pidätettiin lähes 400 ihmistä, joista kymmentä epäiltiin uuden turvallisuuslain rikkomisesta. Heillä oli poliisin mukaan ollut Hongkongin itsenäisyyttä kannattavia lippuja ja lehtisiä, mikä on lain mukaan kielletty.

Poliisi käytti kyynelkaasua, kumiluoteja ja vesitykkejä mielenosoittajien hajottamiseen. Poliisin mukaan useita poliiseja loukkaantui mielenosoituksen kahinoissa. Yhtä poliisia pistettiin puukkoa muistuttavalla esineellä.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä poliisi haki Hongkongin lentokentällä koneessa lentoa odottaneen henkilön, jota se epäilee puukottajaksi, uutistoimistot kertoivat.