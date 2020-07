Iranilaisen ydinlaitoksen alueella oli torstaina ”tapaus”, jossa varastorakennus ilmeisesti paloi osittain, kertoivat maan viranomaiset. Iranin selityksissä kyse oli aluksi vain pienestä onnettomuudesta, mutta tapauksen yksityiskohdat ovat herättäneet kysymyksiä.

Uutistoimisto AFP kertoi, että Iranin valtiollinen uutistoimisto julkaisi torstai-illasta erikoisen varoituksen: Jos tapauksessa on merkkejä vihollismaiden, kuten Israelin tai Yhdysvaltojen, osallisuudesta, ”Iranin strategiaa uuteen tilanteeseen vastaamiseksi täytyy harkita perustavanlaatuisesti uudelleen”. Uutistoimiston mukaan nimeämättömät sosiaalisen median tilit ovat väittäneet Israelin olevan vastuussa sabotointiyrityksistä.

Iranille merkittävässä, Natanzin kaupungissa sijaitsevassa laitoksessa rikastetaan uraania, jota maan pelätään mahdollisesti käyttävän ydinaseen valmistamiseen. Siksi myös länsimaat haluavat valvoa laitosta tarkasti.

Iran on pyristellyt viime aikoina irti velvoitteista, joista sovittiin vuonna 2015 solmitussa ydinsopimuksessa. Sopimuksessa luvattiin, että Iranilta poistetaan valtaosa kansainvälisistä pakotteista vastineeksi siitä, että maa hillitsee ydinohjelmaansa.

Presidentti Donald Trump irtautti Yhdysvallat sopimuksesta vuonna 2018 ja asetti uusia pakotteita Iranille. Tämän jälkeen myös Iran on ryhtynyt rikastamaan uraania yli sallittujen rajojen. Asiantuntijoiden mukaan nykyinen määrä uraania voisi jo mahdollistaa ydinaseen valmistamisen.

Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa eikä se häirinnyt ydinlaitoksen työskentelyä, kertoo Iranin atomienergiajärjestö. Radioaktiivisia aineita ei päässyt leviämään.

Iranin viranomaisten mukaan rakennus oli teollisuusvarasto, mutta uutistoimisto AP kertoo, että asiantuntijat ovat tunnistaneet sen uuden sentrifugin valmistuspaikaksi. Sentrifugeja käytetään uraanin rikastamiseen.

AP:n mukaan rakennuksesta julkaistut kuvat viittaavat siihen, että paikassa on myös räjähtänyt. Tulipalo oli niin voimakas, että se oli havaittavissa avaruudesta asti satelliiteilla.

Tutkija Fabian Hinz arvioi AP:lle, että kaikenlainen vahinko sentrifugin valmistuspaikalle olisi Iranille merkittävä takaisku. Hinzin mukaan tulipalo oli ”hyvin, hyvin epäilyttävä”.

Syytä tulipalolle ei tiedetä, mutta uutistoimisto Reutersille puhunut entinen ydinenergiaviranomainen arvioi, ettei palon tahallisuutta voida sulkea pois ottaen huomioon perjantaisen räjähdyksen.

Samaa mieltä oli The New York Timesin haastattelema, nimettömänä pysyttelevä tiedusteluviranomainen, jonka mukaan tulipalon olisi aiheuttanut rakennuksen sisään viety räjähde. Moni seikka viittaa siihen, että kyse oli todennäköisesti sabotaasista, sanoi lehdelle Institute for Science and International Security -järjestön johtaja David Albright.

Viime perjantaina tapahtui nimittäin toinen onnettomuus, jossa pääkaupunki Teheranin itäpuolella sijaitsevan Parchinin armeijan tukikohdan läheisyydessä räjähti. Iranin puolustusministeriön mukaan räjähdys johtui vuotavista öljytankeista.

The New York Times kertoi kuitenkin, että asiantuntijoiden mukaan satelliittikuvat näyttävät, että räjähdys tapahtui paikalla, jossa valmistetaan ohjuksia.

Länsimaiden turvallisuusviranomaisten mukaan kyseistä tukikohtaa käytettiin ydinaseen testaamiseen yli kymmenen vuotta sitten. Iran on kiistänyt testit.

Iranin ydinlaitoksiin on kohdistunut aiemmin tuhotöitä. 2000-luvulla Yhdysvallat ja Israel käyttivät parin vuoden ajan haittaohjelmaa, joka vakoili ja rikkoi Natanzin laitoksen tietokoneita.

Tuoreet tapaukset ovat tuskin vain yhteensattuma, arvioi tutkija Yoel Guzansky AP:lle.

Natanz oli esillä myös viime lokakuussa, kun Iranin viranomaiset eivät päästäneet kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajaa laitokseen. Tarkastajan väitettiin saaneen positiivisen testituloksen, jonka mukaan hänessä olisi jälkiä räjähdysaineista.

Vain hieman ennen kuin Iran julkisti tiedon Natanzissa syttyneestä tulipalosta ja uutinen levisi, Britannian yleisradioyhtiö BBC:n persiankielinen osasto sai tiedotteen ryhmältä nimeltä ”Cheetahs of the Homeland” (suom. kotimaan gepardit). Ryhmä väittää hyökänneensä rakennukseen. Sen jäsenet ovat ryhmän mukaan osa maanalaista oppositiota, joka toimii Iranin turvallisuuskoneiston sisäpiirissä.

Ryhmä on kuitenkin tuntematon Iran-asiantuntijoille eivätkä BBC tai uutistoimistot ole pystyneet varmistamaan väitettä hyökkäyksestä.