Hongkongin poliisi ilmoitti, että se on nostanut ensimmäisen syytteen uuden kansallisen turvallisuuslain nojalla, kertoi uutistoimisto AFP perjantaina. 24-vuotiasta miestä syytetään yllytyksestä sekä terroriteosta.

AFP:n nimettomän lähteen mukaan mies olisi ajanut moottoripyörällä päin poliiseja keskiviikon mielenosoituksessa. Silloin poliisi pidätti kymmenen henkeä turvallisuuslain rikkomuksista.

Torstaina kerrottiin, että Nathan Law, yksi Hongkongin johtavista demokratia-aktivisteista, on lähtenyt Hongkongista turvallisuussyistä. Hän ei halua kertoa, missä hän parhaillaan on. Lähdön syynä on turvallisuuslaki, jonka avulla aktivistit pelkäävät Kiinan hiljentävän heidän äänensä.

”Kansallinen turvallisuuslaki on käytännössä lopettanut ”yhden valtion ja kahden systeemin” -järjestelmän, koska enää ei ole kahta järjestelmää, palomuuria Hongkongin ja Kiinan välissä”, Law sanoi uutistoimisto Reutersin torstain ja perjantain välisenä yönä julkaisemassa haastattelussa.

Law vaati maailmaa nostamaan Kiinan kanssa asioidessa ihmisoikeudet kaupankäyntiä tärkeämmäksi.

Turvallisuuslain myötä Hongkongin perinteisesti itsenäinen oikeudenkäyttö sai kolauksen, sillä Kiinan turvallisuusviranomaiset voivat nyt tutkia turvallisuuslain loukkauksia Hongkongissa ja viedä epäiltyjä tuomittavaksi Manner-Kiinaan.

Lakin näyttää käytännössä rajoittavan myös ilmaisunvapautta. Esimerkiksi Hongkongin itsenäisyysvaateita ilmaiseva kyltti on nyt poliisin mukaan laiton, minkä vuoksi monia pidetäteenkin keskiviikkona. Hongkongin viranomaiset ilmoittivat perjantaina, että myös yleinen mielenosoitushuuto ”Vapauttakaa Hongkong, aikamme vallankumous” on lain perusteella luvaton, Reuters kertoi.

Hongkongin demokratia-aktivistit suunnittelevat pakolaisparlamentin perustamista ulkomaille, kertoi uutistoimisto Reuters torstaina. Reuters haastatteli Britanniassa pakolaisena elävää Simon Chengia.

”Varjoparlamentti voi lähettää selkeän viestin Pekingiin ja Hongkongin viranomaisille, että demokratian ei tarvitse olla Pekingin armopalojen varassa”, Cheng sanoi.

Simon Cheng muutti Hongkongista Britanniaan jouduttuaan viime vuonna työmatkallaan Manner-Kiinaan pidätetyksi. Cheng työskenteli tuolloin Britannian konsulaatissa, ja hän väitti tulleensa pidätysaikanaan kidutetuksi.

Cheng uskoi haastattelussa, että sadat tuhannet hongkongilaiset olisivat muuttamassa Hongkongiin. Britannia on vastalauseena Kiinan säätämälle turvallisuuslaille luvannut päästää Britanniaan asumaan ja työskentelemään hongkongilaisia, joilla on oikeus niin sanottuun BNO-passiin. Heitä on lähes puolet Hongkongin noin 7 miljoonasta asukkaasta.

Kiina on ilmoittanut, ettei se hyväksy tällaista ja että se ryhtyy vastatoimiin.

Myös Taiwan on luvannut ottaa vastaan Hongkongista pakenijoita, ja Australia ja Yhdysvallat harkitsevat samaa.

Kiina nimitti perjantaina turvallisuuslain myötä Hongkongiin perustamansa kansallisen turvallisuusviraston johtoon Zheng Yanxiongin, 57, uutistoimisto kertoivat.

Hän on toiminut aiemmin Guangdongin maakunnassa ja tullut tunnetuksi kovasta kannastaan mielenosoittajiin ja ulkomaiseen mediaan.