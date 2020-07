Koronavirustilanne Texasin osavaltiossa on pahentunut nopeasti. Koronaviruspotilasta hoidettiin sairaalassa Houstonissa.

Yhdysvaltain väkimäärältään ja pinta-alaltaan toiseksi suurin osavaltio Texas on määrännyt kasvomaskin käyttämisen pakolliseksi julkisella paikalla. Osavaltion kuvernööri Greg Abbot ilmoitti torstaina Yhdysvaltain aikaa, että lähes kaikkien Texasin asukkaiden on alettava käyttää kasvomaskia julkisella paikalla, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Samalla Abbot kielsi yli kymmenen ihmisen kokoontumiset.

Maskin käyttöä valvotaan, ja käyttämättömyydestä saa ensin varoituksen. Jos senkin jälkeen kieltäytyy maskin käytöstä, voi saada maksimissaan 250 dollarin sakon.

Kuvernööri Abbot tunnettiin aiemmin maskipakon vastustajana. Aiemmin tänä vuonna hän esti paikallistason päättäjiä säätämästä vastaavaa maskipakkoa, kertoo The Dallas Morning News. Osavaltion suurimmissa kaupungeissa on kuitenkin asetettu paikallisia määräyksiä, joilla on esimerkiksi edellytetty maskin käyttöä kaupoissa.

Texasista on tullut yksi Yhdysvaltojen seuratuimpia koronaviruskeskuksia. Texas oli purkamassa koronarajoituksia ensimmäisten osavaltioiden joukossa jo toukokuussa. Pyrkimyksenä oli pitää talouden rattaat pyörimässä pandemian aikana. Muun muassa ravintoloiden ja muiden yritysten toimintaa sallittiin, tosin usein rajoitetusti.

Nyt osavaltio on joutunut tekemään täyskäännöksen koronavirustapausten lisäännyttyä jyrkästi Houstonin ja Dallasin kaltaisten suurkaupunkien lisäksi myös harvemmin asutuilla alueilla.

Keskiviikkona päivittäisten uusien tartuntojen määrä osavaltiossa ylitti ensimmäistä kertaa 8 000 rajapyykin, osavaltion terveysviranomaiset kertoivat. Se on yli 1 000 vahvistettua tapausta enemmän kuin edeltävänä päivänä.

Yhdysvalloissa on lisätty testaamista, mikä saattaa osittain selittää todettujen tapausten määrää. Kuitenkin myös koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneiden määrä on Texasissa kolminkertaistunut toukokuun lopusta.

Suomessa suojamaskien käytöstä ja niiden mahdollisista hyödyistä keskusteltiin erityisesti loppukeväällä, ja sosiaali- ja terveysministeriö teki aiheesta selvityksenkin. Yhdysvalloissa ja erityisesti Texasissa maskikeskustelu on kuitenkin aivan eri tasolla: maskikysymyksestä on tullut poliittinen taistelutanner.

Demokraattipuolueen todennäköisin presidenttiehdokas Joe Biden kertoi viime perjantaina uutiskanava CNN:lle, että hän tekisi maskien käytöstä kaikille pakollista.

Republikaanit ovat olleet eri linjalla ja korostaneet maskin käytön olevan jokaisen oma valinta. Abbotin lisäksi muutkin republikaanipoliitikot ovat viime aikoina kuitenkin joutuneet kääntämään kelkkaansa koronatilanteen pahentuessa, kertoo The New York Times.

Jopa presidentti Donald Trump, joka pilkkasi Bidenia maskin käytöstä ja kieltäytyi käyttämästä maskia julkisesti, totesi keskiviikkona olevansa maskien käytön puolesta.

Monet texasilaiset vastustavat kuitenkin maskeja ja kokevat maskipakon vapauttaan rajoittavaksi. Texasissa on ollut protesteja, joissa maskeja väitetään perustuslain vastaisiksi, kertoo The New York Times.

Mielenosoittajat vastustivat maskipakkoa Austinissa, Texasissa kesäkuun 28. päivä.

”Yliopistoikäiset lapseni seuraavat suosituksia kyseenalaistamatta niitä. Minä ja mieheni olemme kuitenkin eri sukupolvea ja arvostamme vapautta tehdä omat valintamme. Siksi kyseenalaistamme suosituksia enemmän kuin lapsemme”, kertoo esimerkiksi Guardianin haastattelema 50-vuotias Laurie Smith, joka työskentelee paikallisessa kirkossa.

Hänestä maskipakko on merkki hallinnon surullisesta manipuloinnista.

”Emme elä kommunistisessa valtiossa! Tämän pitäisi olla Amerikka!” kertoo Guardianin haastattelussa Itä-Texasin Kilgoressa baaria pitävä Tee Allen Parker. Hän on kieltänyt maskien käytön baarissaan.

Maskia vastustetaan myös uskonnon varjolla, sillä poliitikkojen edellisen pandemiahuipun aikana tekemät päätökset herättivät epäluottamusta kirkossa.

”Kirkkoja suljettiin hallituksen määräyksestä, ja se saa kristityt hermostuneiksi niin kuin kuuluukin”, austinilainen Jon Stokes kertoo Guardianille.

Hänen sanoi huomanneensa, että kristityt pelkäävät hallituksen puuttuvan heidän asioihinsa, ja joillekin maskeista on tullut tämän symboli.

Austinissa maskiprotestiin osallistunut mielenosoittaja oli pukeutunut kasvosuojapakkoa vastustavaan paitaan.

Nyt koko maassa huolta aiheuttaa lauantain itsenäisyyspäivä, joka on yksi maan suurimmista juhlista.

Texasin terveysviranomaiset kehottivat Twitterissä julkaisemallaan videolla ihmisiä juhlimaan päivää koronavirussuositukset huomioiden.

Edellisen kansallisen juhlapäivän, sodissa kaatuneiden muistopäivän, viettäminen ei sujunut erityisen koronaturvallisissa merkeissä.

HS kertoi toukokuun lopussa, miten turistikohteet ruuhkautuivat, viranomaiset joutuivat hajottamaan suurimpia kokoontumisia Floridan rannoilla ja Texasin Houstonissa palomiehet määrättiin valvomaan rajoitusten toteumista.