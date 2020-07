Brasiliassa muusta yhteiskunnasta eristäytyneen yanomami-alkuperäiskansan edustajien mukaan sotilastehtävä, jonka tarkoituksena oli auttaa kansaa suojautumaan koronavirukselta, saattoi olla enemmän vaarallinen kuin hyödyllinen tartuntariskin takia.

Valtion syyttäjät kertovat tutkivansa tapausta, koska vierailu vastusti yanomami-yhteisön toivetta saada pysyä eristyksissä muusta yhteiskunnasta. Vierailulla ei myöskään huomioitu turvaväliohjeistuksia.

Sotilaat toivat tiistaina ja keskiviikkona helikopterilla lääketarvikkeita Brasilian ja Venezuelan välisellä rajalla olevalle vartioasemalle, ja keräsivät yhteen yanomami-perheitä koronavirustestejä varten. Mukana oli myös joukko toimittajia.

Vierailun tarkoituksena oli jakaa alkuperäiskansoille klorokiinia, joka on malarialääke. Klorokiinin on toivottu olevan hoitokeino myös koronavirukseen, ja erityisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hehkuttanut sitä.

Yanomamit kertoivat, että he eivät halua, että heitä käytetään hallituksen propagandassa. Vierailu yllätti kansan, joka on viimeinen merkittävän kokoinen yhteisö, joka elää suhteellisen eristäytyneenä muusta yhteiskunnasta.

Kansa elää reservaatissa, joka on pinta-alaltaan suunnilleen kolmasosa Suomesta. Kullankaivajat ovat tunkeutuneet yanomamien alueelle vuosikymmeniä, ja toivat mukanaan kansalle kuolettavia tauteja.

Brasilian puolustusministeriö kertoi uutistoimisto Reutersille, että kaikki tehtävään osallistuneet oli testattu koronaviruksen varalta etukäteen.

Yanomamien terveysasiantuntijoiden mukaan kuitenkin yli 160 yanomamilla on todettu koronavirus ja viisi on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Yanomameja on noin 27 000.

Syyttäjänvirasto sanoi, ettei armeija suojellut yanomameja kuitenkaan kansan suurimmalta tartuntariskiltä eli yli 20 000 kullankaivajalta, jotka ovat laittomasti yanomamien mailla.