Pohjois-Korean koronavirustilanne saattaa olla paljon vakavampi kuin mitä maan johto on antanut ymmärtää.

Pohjois-Korean ylin päättävä elin eli politbyroo kokousti torstaina jo toista kertaa kolmen kuukauden sisään keskustellakseen koronatilanteesta. Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap arvioi, että tiivis kokoustaminen koronasta voi olla merkki tilanteen vakavuudesta.

Toinen merkki on maan johtajan Kim Jong-unin puhe kokouksessa.

”Hän painotti tarvetta pitää yllä maksimaalista valmiustilaa ilman pienintäkään itsetyytyväisyyttä tai rentoutumista epidemian vastaisessa kamppailussa sekä tarvetta arvioida uudelleen ja toteuttaa tiukempia epidemian vastaisia toimia”, Kim sanoi Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan.

Kim Jong-unin mukaan epidemian vastaisia toimia pitäisi tiukentaa, kunnes pandemian vaarasta on päästy kokonaan, kertoo KCNA.

”Hän varoitti toistuvasti, että ennenaikainen epidemian vastaisten toimien helpotus johtaa käsittämättömään, peruuttamattomaan ja kohtalokkaaseen kriisiin”, kertoo KCNA.

Pohjois-Korea on väittänyt, ettei siellä ole ollut tartuntoja. Silti maa ryhtyi jo tammikuussa toimiin sulkemalla rajat ja kiristämällä karanteenin kriteerejä.

Politbyroon kokouksessa Kim Jong-un vakuutti, että ”Pohjois-Korea on estänyt perusteellisesti viruksen tunkeutumisen ja ylläpitänyt vakaata epidemian vastausta tilannetta maailmanlaajuisesta terveyskriisistä huolimatta”.

Kimin mukaan tästä ”loisteliaasta onnistumisesta” on kiittäminen puolueen keskuskomitean kauaskantoista johtajuutta ja kansalaisten vapaaehtoista yhtenäisyyttä komitean määräyksen alaisuudessa.

Kim Jong-un puhui politbyroon kokouksessa. Paikalla olleilla ei näkynyt kuvissa maskeja eikä turvavälejä noudatettu.

Viimeksi politbyroo kokousti huhtikuussa, jolloin kokouksessa päätettiin ottaa käyttöön lisää koronan vastaisia toimia. Tarkemmin toimista ei ole kuitenkaan kerrottu.

Maa ei ole ilmoittanut mitään virallisia lukuja koronaviruksen suhteen. Uutiskanava CNN kertoi perjantaina saaneensa maailman terveysjärjestö WHO:n Pohjois-Korean edustajalta, Edwin Salvadorilta, tuoreimmat luvut koronatesteistä: 922 ihmistä on testattu, mutta kaikki saivat negatiivisen tuloksen.

WHO:n mukaan pandemian alettua maassa on laitettu karanteeniin 25 551 ihmistä, jotka on myöhemmin vapautettu. Karanteenissa on yhä 255 pohjoiskorealaista.

Salvadorin mukaan myös koulut ovat avautuneet, ja oppilaiden täytyy käyttää maskia.

Vaikka Pohjois-Korea on varsin suljettu maa, koronavirus on todennäköisesti päässyt leviämään Kiinasta.

Maat käyvät kauppaa keskenään ja myös matkailijoita liikkuu maiden välillä. Salakuljettajat kulkevat rajan yli toimittaen laitonta tavaraa Pohjois-Koreaan ja pakenevia kansalaisia Kiinaan.

Asiantuntijat ovat jo alkuvuodesta esittäneet pelkonsa siitä, että virus pääsee leviämään maailman eristäytyneimmässä valtiossa. Pohjois-Koreassa ei ole riittävästi lääkkeitä ja suojavarusteita koronavirusta vastaan. Maassa ei myöskään ole riittävästi kykyä diagnosoida virusta, hoitaa sitä ja rajoittaa sen leviämistä.