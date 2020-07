Yhdysvaltain tulliviranomaiset ovat takavarikoineet suuren määrän hiustuotteita, kuten peruukkeja ja pidennyksiä, joiden epäillään olevan valmistettu kiinalaisten uiguurivankien hiuksista. Takavarikko tehtiin New Yorkissa Newarkin satamassa.

Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Tuotteiden arvo on yli 800 000 dollaria eli noin 711 000 euroa.

Tulliviranomaisten mukaan lähetys tuli Luoteis-Kiinassa sijaitsevasta Xinjiangin maakunnasta Kiinasta. Xinjiangin alue on tullut tunnetuksi uiguurien ”uudelleenkoulutusleireistä”, joissa luovutaan islamista ja vannotaan uskollisuutta kommunistiselle puolueelle.

HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Katriina Pajari vieraili Kiinan valvotuimmassa maakunnassa vuonna 2019. Lue reportaasi ”Kiinan pimeästä reunasta”.

Leirejä pidetään etnisenä vainona. Uiguureihin kohdistetaan kidutusta, hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja lukuisia muita ihmisoikeusloukkauksia.

Uiguureja asuu alueella noin 11 miljoonaa, joista yli miljoona on länsimaiden tietojen mukaan pakkosiirretty vankileirimäisiin olosuhteisiin. Kyse on muslimivähemmistöstä, jolla on oma kielensä ja kulttuurinsa.

Keskiviikon tapaus oli Yhdysvalloissa toinen tänä vuonna tehty takavarikko, jossa tuotteiden epäillään olevan tehty uiguurivankien hiuksista.