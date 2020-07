Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin esikoispojan tyttöystävällä on todettu koronavirustartunta, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Kimberly Guilfoyle on presidentin pojan Donald Trump Juniorin kumppani sekä presidentin uudelleenvalintakampanjan varainkerääjä.

Guilfoylella todettiin koronatartunta perjantaina hieman ennen presidentin itsenäisyyspäivän puhetta Mount Rushmorella, kertoo The New York Times -lehti.

Presidentti Trump ja Guilfoyle eivät kuitenkaan matkustaneet Etelä-Dakotaan samalla lentokoneella ja Guilfoyle oli seurueen ainoa henkilö, jonka testitulos oli positiivinen, NYT kertoo.

Guilfoyle on kolmas presidentti Trumpin lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Aiemmin tartunnat on todettu Trumpin henkilökohtaisella palvelijalla sekä varapresidentti Mike Pencen lehdistösihteerillä.

Guilfoylen koronatartunta todettiin tarkastuksessa, joita tehdään presidentin lähipiirille säännöllisesti. Hänen kerrotaan olevan oireeton.

Donald Trump Jr. sen sijaan sai koronatestistä negatiivisen tuloksen, mutta on asettanut itsensä omaehtoiseen karanteeniin tyttöystävänsä tartunnan vuoksi.