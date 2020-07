Hongkongin julkisista kirjastoista on kadonnut demokratia-aktivistien kirjoittamia kirjoja. Kuva on otettu kirjastosta Hongkongissa heinäkuun 4. päivänä.

Hongkongin demokratia-aktivistien kirjat ovat alkaneet kadota kaupungin kirjastoista vain muutama päivä Kiinan julistaman uuden turvallisuuslain tultua voimaan.

Asia selviää kirjastojen tietokannoista, kertoo uutistoimisto AFP. Muun muassa Hongkongin tunnetuimpiin aktivisteihin lukeutuvan Joshua Wongin ja demokratiaa puolustavan kansanedustaja Tanya Chanin kirjoja ei enää löydy tietokannasta.

Viime tiistaina voimaan tullut turvallisuuslaki on Kiinan tähän mennessä radikaalein keino kiristää otetta Hongkongin itsehallinnosta ja tukahduttaa vuoden kestäneet demokratiaa vaativat mielenosoitukset. Poliisi on jo pidättänyt Hongkongissa ihmisiä, jos he ovat kantaneet mukanaan esimerkiksi Hongkongin itsenäisyyttä tai laajempaa itsemääräämisoikeutta vaativia kylttejä.

Aktivisti Wong uskoo, että kirjojen poistaminen liittyy turvallisuuslakiin.

”Valkoinen terrori leviää, turvallisuuslaki on perimmiltään työkalu puheen rajoittamiseen”, Wong kirjoittaa Facebookissa.

Valkoisella terrorilla Wong viittaa poliittiseen vainoon Kiinassa.

Kaupungin kirjastoja hallinnoivan kulttuuriyksikön mukaan kirjat on poistettu, jotta he voivat arvioida, rikkovatko ne uutta ”separatismin ja terrorismin” kieltävää turvallisuuslakia.

Ihmisoikeusjärjestöt ja lakiasiantuntijat ovat sanoneet, että laki on kirjoitettu niin epämääräisesti, että sen nojalla voi syyttää jopa rauhanomaisia mielenosoittajia rikoksista. Jo nyt näyttää siltä, että itsenäisyyden tai laajemman itsehallinnon vaatiminen on lain nojalla kielletty, tai ainakin virkavalta on asiaa näin tulkinnut.

Uusi turvallisuuslaki ja kirjojen poistaminen kirjastoista herättää kysymyksen, onko maassa enää akateemista vapautta.

Hongkongin yliopistoja on perinteisesti pidetty laadukkaina. Akatemian piirissä erilaisista aiheista on saanut keskustella vapaammin kuin Manner-Kiinassa.

Kiina on kuitenkin tehnyt selväksi, että se haluaa Hongkongista ”patrioottisemman” etenkin vuoden kestäneiden, ajoittain väkivaltaisiksi äityneiden mielenosoitusten jäljiltä.