Italia on antanut Välimerellä jumissa olleelle pelastusalukselle luvan rantautua Sisiliaan, kertoo alusta operoiva SOS Mediterranee -järjestö. Aluksella on 180 siirtolaista.

”Olemme saaneet Italian viranomaisilta ohjeet jättää pelastetut 180 siirtolaista Porto Empedocleen”, järjestön edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina.

Ocean Viking -aluksen on määrä saapua Sisiliaan maanantaina. Italia kertoi testaavansa siirtolaiset viruksen varalta ennen kuin siirtää heidät karanteenialukselle Sisiliaan.

SOS Mediterranee -järjestö julisti alukselle toissa päivänä hätätilan, koska sen kyydissä olleet olivat käyttäneet väkivaltaisesti ja itsetuhoisesti.

Välimereltä siirtolaisia pelastava Ocean Viking oli yli viikon ajan yrittänyt saada maihinnousulupaa Italiasta ja Maltalta.

Aluksella olevan uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan hermostuneisuus on lisääntynyt aluksella, kun siirtolaiset ovat olleet yhä epätoivoisempia maihin pääsystä. Osa on järkyttynyt siitä, että he eivät saa yhteyttä perheisiinsä kertoakseen olevansa kunnossa.

Kyydissä olevilla on ollut merkkejä äärimmäisestä henkisestä väsymyksestä, masennuksesta ja levottomuudesta. Järjestön mukaan levottomuus on johtanut useisiin tappeluihin.

Aluksella on kyydissä ihmisiä muun muassa Pohjois-Afrikasta, Pakistanista, Eritreasta ja Nigeriasta. Siirtolaiset olivat lähteneet Libyasta. Ocean Viking pelasti siirtolaiset neljässä eri operaatiossa 25. ja 30. kesäkuuta.

Aluksella on kyydissä 25 alaikäistä, joista suurin osa on liikkeellä yksin. Kyydissä on kaksi naista, joista toinen on raskaana.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli satatuhatta siirtolaista yritti ylittää Välimeren viime vuonna ja yli 1 200 ihmistä kuoli yrittäessään.