Meksikossa yli 30 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo maan terveysministeriö.

Meksikossa on nyt siis todettu viidenneksi eniten koronaviruksesta johtuvia kuolemia maailmassa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Latinalainen Amerikka on tällä hetkellä koronaviruspandemian uusi keskus, sillä yli puolet päivittäin todetuista kuolemantapauksista raportoidaan nyt siellä.

Meksikoa enemmän kuolemantapauksia Latinalaisessa Amerikassa on todettu vain Brasiliassa, missä virukseen on kuollut yli 64 000 ihmistä.

Financial Times -sanomalehdessä kuitenkin kirjoitetaan, että Meksikon kuolinluvut ovat todennäköisesti aliarvioituja. Useiden itsenäisten tutkimusten mukaan todellinen viruksesta johtuva kuolemantapausten määrä voi olla kymmeniä tuhansia suurempi kuin nyt on ilmoitettu, lehti kirjoittaa.

Esimerkiksi maan pääkaupungissa Méxicossa ylikuolleisuus on ollut huomattavan korkeaa. Parin vuoden takaisiin kuolinlukuihin verrattuna kaupungissa on viimeisen kolmen kuukauden aikana kuollut noin kolminkertaisesti enemmän ihmisiä kuin tavallisesti. Yhtenä yksittäisenä viikkona ylikuolleisuus on voinut olla jopa 219 prosenttia.

Aitojen lukujen piilottelun lisäksi asiantuntijat syyttävät Meksikoa myös vähäisestä testaamisesta, artikkelissa kirjoitetaan.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador on ollut innokas purkamaan maan koronarajoituksia taloustilanteen parantamiseksi ja osa rajoituksista onkin jo purettu tai niitä on kevennetty.

Perjantaina maan apulaisterveysministeri kuitenkin varoitti, että koronakuolemien määrä voi kasvaa, mikäli maa avaa talouttaan liian pian.

”Epidemia on aktiivinen, ja riskinä on, että kun yritämme avata sosiaalisia aktiviteetteja, niin tartuntoja voi tulla enemmän”, apulaisministeri sanoi.

Yhden sosiaalisen aktiviteetin Meksiko kielsi jo ennen viikonloppua, nimittäin yhdysvaltalaisten rantalomat Meksikossa.

Yleensä Meksikon ja Yhdysvaltain välisen rajan sulkemista vaativat yhdysvaltalaiset siirtolaisuuden vastustajat, mutta tänä viikonloppuna vuotavasta rajasta huolestui Meksiko.

Meksikon Sonoran osavaltio sulki Arizonan vastaisen rajansa, jotta viruksen riivaamasta osavaltiosta Meksikoon rantalomalle pyrkivät eivät toisi mukanaan lisää tartuntoja, kertoo CNN.

Arizona on yksi niistä osavaltioista, joissa koronavirustilanne on päässyt riistäytymään käsistä. Tehohoitoyksiköt ovat kestokykynsä rajoilla, ja yhteensä tartuntoja on osavaltiossa todettu lähes 100 000.

Meksiko ja Yhdysvallat sopivat rajan sulkemisesta muulle kuin välttämättömälle liikenteelle jo maaliskuussa. Rajan pitäisi pysyä suljettuna ainakin heinäkuun loppuun asti.

Kuitenkin Arizonan ja Sonoran välillä on ollut liikennettä, joka ei lukeudu välttämättömän matkustamisen piiriin, presidentti Lopéz Obrador sanoo. Siksi Meksiko aikoo tehostaa rajavalvontaa Arizonan rajalla.