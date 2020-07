Kroatian konservatiivista HDZ-puoluetta johtava istuva pääministeri Andrej Plenkovic on julistanut puolueensa voiton maan parlamenttivaaleissa.

Toistaiseksi laskettujen äänien perusteella HDZ olisi saamassa 68 paikkaa maan 151-paikkaisesta parlamentista. Äänistä on laskettu lähes 90 prosenttia. Sosiaalidemokraattien johtaman keskustavasemmistolaisen koalition paikkamäärä olisi jäämässä 42:een.

Plenkovicin mukaan puolueen vaalivoitto on ”suuri ja sitova”.

”Vaalivoittomme on suuri ja sitova. Tehtävämme on työskennellä täysin sydämin Kroatian puolesta”, pääministeri sanoi.

HDZ-puolue on johtanut Kroatiaa melkein koko itsenäisyyden ajan. Konservatiivipuolue ei saavuttanut vaaleissa tarpeeksi suurta voittoa muodostaakseen enemmistöhallitusta yksin.

Kuninkaantekijän asemaan saattaa nousta folkmuusikko Miroslav Skoron uusi nationalistipuolue Kotimaa-liike, joka on saamassa 15 paikkaa parlamentissa.

HDZ:lle Skoron nostalgia Kroatian natsimyönteistä menneisyyttä kohtaan sekä syytökset hänen seksismistään tuskin nousevat ylivoimaiseksi esteeksi hallitusyhteistyölle.

Enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvitaan 76 paikkaa parlamentissa. Konservatiiveille vaihtoehto Kotimaa-liikkeen kanssa liittoutumiselle voisi olla yhteistyö kahdeksanhenkisen vähemmistökansoja edustavan ryhmän kanssa.

Vaalien kantavana teemana on ollut koronavirus, vaikka Kroatia on selvinnyt taudista melko vähällä. Tähän mennessä covid-19-tautiin on kuollut vain vähän toistasataa ihmistä ja tartuntoja on todettu kolmisentuhatta.

Maan talous on kuitenkin riippuvainen turismista, johon virus on iskenyt lujaa. Talouden ennustetaan romahtavan tänä vuonna lähes kymmenen prosenttia.

HDZ oli pyrkinyt vaalien alla keräämään kunnian maan hyvästä koronatilanteesta. Toisaalta viime viikkoina virus on alkanut levitä aiempaa nopeammin, mikä on satanut opposition laariin.

Lisäksi HDZ on viime aikoina – taas kerran – kärvistellyt korruptioskandaalissa, minkä odotettiin syövän sen kannatusta.