Australian Melbournessa yhdeksän tornitalon 3 000 asukasta asetettiin lauantaina tiukkaan eristykseen sen jälkeen, kun kahdessa talossa todettiin 24 koronavirustartuntaa.

Tornitalojen asukkaat eivät saa ainakaan viiteen päivään poistua asunnoistaan mistään syystä. Ainoa poikkeus on viranomaislupa, esimerkiksi terveyteen liittyvän hätätilanteen vuoksi.

Eristetyt vuokratalot sijaitsevat Pohjois-Melbournen ja Flemingtonin lähiöissä, kaupungin keskustan pohjoispuolella. Vuokratornitaloissa asuu paljon maahanmuuttajia.

Australian terveysministeriön koronatiimin apulaisylilääkäri Paul Kelly kuvaili tornitaloja ”pystysuoriksi risteilyaluksiksi” viitaten risteilijöihin, kuten Diamond Princess -laivaan, jossa virus levisi räjähdysmäisesti helmikuussa.

Victorian osavaltion johtava terveysviranomainen Brett Sutton kuvaili vuokratalojen ahdasta asumista ”aidosti räjähdysherkäksi” alustaksi koronaviruksen leviämiselle, kertoo brittiläinen the Guardian.

Viranomaiset asettivat kaikki yhdeksän vuokratornitaloa tiukkaan eristykseen, sillä uskovat talojen asukkaiden olevan paljon tekemisissä keskenään.

”Kohdelkaa meitä ihmisinä, ei häkissä olevina eläiminä”, lukee ikkunaan kiinnitetyssä paperissa yhdessä eristetyistä kerrostaloista.

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews varoitti, että jos tartuntoja ei saada hallintaan, edessä saattaa olla koko Melbournen kaupungin eristäminen. Samalla hän totesi tiedostavansa, ettei eristys tule olemaan tornitalojen asukkaille mukava kokemus.

Victorian osavaltion hallinto aikoo maksaa työssäkäyville talouksille 1 500 Australian dollaria (noin 920 euron) kertakorvauksena eristyksestä. Työttömät taloudet saavat 750 dollarin (noin 460 euron) korvauksen, kertoo the Sydney Morning Herald. Lisäksi asukkaiden ei tarvitse maksaa kahden viikon vuokraa.

Eristyksen aikana hallinto on luvannut tarjota asukkaille hoitopaketteja, joissa on ruokaa ja erilaisia tarvikkeita.

Talojen asukkaat aiotaan testata koronaviruksen varalta.

The Guardianin mukaan tornitalojen eristystä valvoo 500 poliisia. Poliisit valvovat talojen ympäristössä sekä kerroksissa.

Poliisit viemässä ruokaa eristyksissä oleville asukkaille.

Viime viikolla Melbournessa asukkaita 36 lähiössä kymmeneltä eri postinumeroalueelta käskettiin pysymään kotona koronaviruksen leviämisen vuoksi. Viikonloppuna rajoituksiin lisättiin kaksi postinumeroaluetta, joihin kuuluu kolme lähiötä, mukaan lukien Flemington ja Pohjois-Melbourne, kertoo australialaismedia The Age.

Näillä alueilla asukkaat saavat poistua kodeistaan neljästä syystä: hakemaan päivittäistarvikkeita, liikkumaan, mennäkseen töihin tai kouluun sekä terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi.

Australian viranomaiset ilmoittivat maanantaina historiallisesta päätöksestä sulkea Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioiden välinen raja. Raja suljetaan tiistain vastaisena yönä.

Viimeksi osavaltioiden välinen liikenne suljettiin yli sata vuotta sitten, vuonna 1919 espanjantaudin vuoksi.

Yli 6,6 miljoonan asukkaan Victoriassa todettiin maanantaina 127 uutta koronavirustartuntaa, mikä on päiväkohtainen ennätys. Yhteensä Australiassa on maanantaihin mennessä todettu maan terveysviraston mukaan 8 449 koronatartuntaa. Tauti on aiheuttanut maassa 104 ihmisen kuoleman.