Tartuntataudit

Mies on sairastunut paiseruttoon Kiinan Sisä-Mongoliassa, Bayannurin kaupungissa.

Tartunnan saanut on karanteenissa ja hänen tilansa on vakaa, kertoo BBC. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä paimenena toimiva mies on saanut tartunnan.

Bayannurin kaupungin terveysviranomaiset ilmoittivat tehostavansa tautiin kohdistuvaa valvontaa ja varotoimia.

Viranomaisten mukaan varotoimia nostetaan kolmannelle tasolle vuoden loppuun saakka. Tämä on neliasteisen varotoimiasteikon toisiksi alin taso, ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmisten tulee ilmoittaa mahdollisista uusista tartunnoista terveysviranomaisille. Lisäksi tautia mahdollisesti kantavien jyrsijäeläinten, kuten murmeleiden metsästäminen ja syöminen on kielletty vuoden loppuun.

Ruttotapauksia raportoidaan maailmalla vuosittain joitakin tuhansia.

Esimerkiksi vuonna 2019 pariskunta kuoli paiseruttoon syötyään raakaa murmelin munuaista Mongolian läntisessä Bajan-Ölgiin provinssissa. Vuosittain paiseruttoon kuolee Mongoliassa noin yksi ihminen. Vuonna 2017 ruttoepidemia tappoi Madagaskarilla yli 200 ihmistä. Epidemian seurauksena WHO pyrki tehostamaan taudin havaitsemista ja epidemia saatiin järjestön mukaan tämän avulla hallintaan.

Paiserutto on Yersinia pestis -bakteerista aiheutuva tauti. Sitä esiintyy esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Ruttoa kantavat pienet nisäkkäät kuten rotat ja murmelit sekä tartunnan saaneita eläimiä puraisseet kirput.

Ihminen saa paiseruttotartunnan tyypillisesti sairasta eläintä purreen kirpun puremasta. Tauti voi levitä myös ihmisestä toiseen. Infektion seurauksena sairastuneelle tulee viikon kuluessa kivulias imusolmuketulehdus. Tulehdusta hoidetaan antibiooteilla. Hoitamattomana bakteeritulehdus johtaa kuolemaan noin 30–60 prosentissa tapauksista.

Bakteeritulehdus on tiettävästi sama, joka aiheutti keskiajalla mustana surmana tunnetun kulkutaudin, yhden ihmiskunnan historian laajimmista pandemioista. Tauti on historiansa vuoksi Euroopassakin yhä pahamaineinen. Koska paiserutto on kuitenkin antibiooteilla hoidettavissa, ei siitä ole viime aikoina ollut Euroopassa merkittävää ongelmaa.