Keskiviikkona tulee kuluneeksi tasan kuusi vuotta siitä, kun Jemenin hallituksen ja huthikapinallisten konflikti kärjistyi taistelussa, jonka lopputulos on sittemmin syössyt maan syvään kriisiin.

Jemen on Arabian niemimaan köyhin maa, jossa YK:n mukaan neljä viidestä eli noin 24 miljoonaa ihmistä on humanitäärisen avun tarpeessa. YK kutsuu Jemenin sotaa maailman pahimmaksi humanitääriseksi kriisiksi.

Koko 2010-luku on koetellut Jemeniä julmasti. Vuosia kestäneen protestoinnin ja poliittisten kriisien jälkeen konflikti sai ratkaisevan käänteen, kun Iranin tukemat huthikapinalliset ottivat Amranissa taisteluvoiton Jemenin hallituksen joukoista 8. heinäkuuta 2014.

Myöhemmin kapinalliset marssivat pääkaupunki Sanaahan ja ottivat sen haltuunsa. Valtaus maksoi monen hengen ja miljoonat ajettiin nääntymyksen partaalle.

Huthien kannattajat ravistelivat aseitaan kapinallisten hallitsemassa Sanaassa heinäkuun alussa.

Konflikti paheni vuonna 2015, kun Saudi-Arabia sekaantui siihen ja muodosti liittouman Jemenin hallituksen joukkojen kanssa. Kymmeniätuhansia siviilejä, mukaan lukien satoja lapsia, on kuollut ilmahyökkäyksissä ja valtausyrityksissä.

Sota on kuormittanut Jemenin terveysjärjestelmän YK:n mukaan romahduspisteeseen, ja yli 3,3 miljoonaa ihmistä on joutunut maanpakoon leireille, joilla kolera ja muut taudit jylläävät. YK:n mukaan koleratartuntoja on todettu maassa jo yli 100­000 pelkästään tänä vuonna. Myös malarian ja denguekuumeen riski on kasvanut.

Uusi vuosikymmen ei ole alkanut nälänhädän ja tautien jo ennestään heikentämässä maassa lupaavasti. Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin maassa toukokuussa, ja sittemmin tautiin on Johns Hopkinsin yliopiston mukaan sairastunut 1 248 ja kuollut 345 ihmistä.

Kukaan ei tiedä tartuntojen ja kuolemien todellista määrää, koska Jemenissä koronavirusta testataan erittäin vähän. Esimerkiksi huthikapinallisten hallussa olevien Jemenin pohjoisosien koronatilanne on täysi mysteeri.

YK:n pääsihteeri António Guterres arvioi, että tartunnat leviävät jo yhteisöjen sisällä ympäri maata. Hänen mukaansa terveysjärjestelmä on jo valmiiksi kovilla maassa, jossa vain puolella väestöstä on puhdasta vettä käsien pesuun.

Sanaassa paikallisessa Al-Sabyinen sairaalassa työskentelevät lääkärit kertovat uutistoimisto AFP:lle, että osa ihmisistä pelkää viedä lapsiaan sairaalaan koronaviruksen takia. Sairaalassa hoidetaan myös vakavasta aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia osastolla, jonka kapasiteetti on mitoitettu vain 25 hengelle. Siellä työskentelevät lääkärit ovat varoittaneet koronaviruksen heikentämästä tilanteesta.

”Jotkut ihmiset eivät lähetä lapsiaan sairaalaan enää”, lääkäri Hazaa Abdallah al-Farah kertoo.

Moni vanhempi ei enää uskalla tuoda lapsiaan sairaalan koronaviruksen pelossa. Hoitaja ruokki pientä jemeniläislasta pipetillä klinikalla Jemenissä Haijjahin alueella.

YK:n alainen lastenoikeusjärjestö Unicef on vaatinut Jemenille 461 miljoonan dollarin avustusta humanitääriseen työhön ja lisäksi 53 miljoonan dollarin avustusta koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Kiireellisestä tarpeesta huolimatta vain 39 prosenttia ensimmäisestä summasta ja kymmenen prosenttia jälkimmäisestä on kerätty.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat varautuneet katastrofiin. Unicef on varoittanut, että se joutuu pian karsimaan palveluitaan kentällä.

”He [lapset] kuolevat koteihinsa, koska eivät pääse terveyskeskukseen tai sairaalaan huonon taloustilanteensa takia”, sanoo lääkäri Amin al-Aizari Al-Sabyinen sairaalasta AFP:lle.

”He tarvitsevat ruokaa.”

YK:n humanitäärisen avun koordinaattori Mark Lowcock on tehnyt selväksi, että kyse on ennen kaikkea rahasta.

YK ja sen yhteistyökumppanit toimittavat humanitääristä avustusta yli 10 miljoonalle ihmiselle Jemenissä joka kuukausi. Se on Lowcockin mukaan auttanut maata pääsemään jaloilleen nälänhädän partaalta, hillitsemään koleraepidemiaa ja tukemaan väkivaltaisuuksia pakenevia perheitä.

Avustusjärjestöt käyvät nyt kilpajuoksua koronavirusta vastaan. Kesäkuun alussa yli 30 kaikkiaan 41:stä YK:n tukemasta avustusohjelmasta oli lakkautusuhan alla rahapulan takia.

”Avun toimittaminen Jemeniin ei ole koskaan helppoa, ja me tarvitsemme paljon enemmän jokaiselta, jos aiomme jatkaa tätä työtä”, Lowcock sanoi YK:n tiedotteen mukaan.