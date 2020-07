Turkin rannikkovartiosto on tiistaina ilmoittanut ottaneensa säilöön aluksen, joka kuljetti 276 siirtolaista Kreikkaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Turkin viranomaiset pysäyttivät aluksen juuri ennen sen lähtöä Turkin länsiosissa sijaitsevassa satamassa maanantaina.

Turkkialainen valtion uutistoimisto julkaisi aiemmin videon, jossa näkyy kymmeniä ihmisiä ahtautuneena huonosti ilmastoituihin aluksen osastoihin.

Viranomaiset ovat pidättäneet kahdeksan ihmistä epäiltynä salakuljetuksesta.

Valtion uutistoimiston mukaan aluksen siirtolaisista 59 oli lapsia ja 49 naisia.

Siirtolaiset ovat alunperin tulleet Afganistanista, Syyriasta, Bangladeshista ja Iranista.

Turkkiin on vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen saapunut lähes neljä miljoonaa pakolaista. Enemmistö on paennut Syyrian sotaa.

Turkki sijaitsee siirtolaisten kauttakulkureitillä Eurooppaan.

Euroopan unioni ja Turkki allekirjoittivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jossa EU sitoutui maksamaan Turkille siitä, että se pitää siirtolaiset maaperällään. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen EU ja Turkki ovat kuitenkin ajautuneet erimielisyyksiin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on syyttänyt EU:ta sopimusten rikkomisesta.

Turkin mukaan EU ole maksanut vuonna 2016 lupaamaansa kuutta miljardia euroa, jotka Turkille luvattiin pakolaisten vastaanotosta ja rajojen sulkemisesta.

Helmikuussa Turkki ilmoitti irtisanoutuvansa EU:n kanssa tehdystä sopimuksesta ja avaavansa Kreikan vastaisen rajan. Tuolloin kymmeniä tuhansia ihmisiä saapui Kreikan ja Turkin rajalle. Erdoğan sanoi maaliskuussa Turkin pitävän rajan auki kaikille EU:n puolelle pyrkiville siirtolaisille kunnes EU on suostunut kaikkiin Turkin vaatimuksiin.

EU ja Kreikka ovat myöhemmin syyttäneet Turkkia hybridioperaation järjestämisestä, jossa Turkki systemaattisesti toi siirtolaisia bussikuljetuksilla Kreikan rajalle.

Koronaviruspandemian ja Euroopan rajojen sulkemisen myötä Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrä on vähentynyt, mutta viime viikkoina Kreikka on ilmaissut huolensa kreikkalaisiin satamiin saapuvista aluksista, joiden kyydissä on siirtolaisia.

Euroopan komission varapresidentti Josep Borrel saapui maanantaina Turkkiin keskustelemaan maan ulkoministeri Mevlut Cavusoglun kanssa. Turkin ulkoministeri varoitti EU:ta, että mikäli se ei pidä kiinni sopimuksesta Turkki ei aio pidätellä tuhansia Eurooppaan pyrkiviä.

Turkki on yrittänyt neuvotella EU:n kanssa vapaasta liikkuvuudesta, tulliunionin uudistuksesta ja EU:n myöntämän taloudellinen avun määrästä.