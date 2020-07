Lapsi katseli tiistaina ulos ikkunasta yhdessä Melbournen yhdeksästä tornitalosta, jotka on asetettu karanteeniin tartuntaryppään takia.

Kesäkuussa lukuisat maat ilmoittivat purkavansa hiljalleen koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia. Nyt tilanne on osassa maita kääntynyt huonompaan, ja rajoituksia on otettu uudelleen käyttöön tai yhteiskunnan avaamista ollaan lykkäämässä.

Viikonloppuna Irlannin sosiaalisessa mediassa levisi kuvia, joissa näkyy suuria ihmisjoukkoja kerääntyneenä pubien ulkopuolelle. Ruokaa tarjoilevat pubit saivat avata ovensa viime viikolla, ja muiden baarien pitäisi avautua 20. heinäkuuta. Pääministeri Micheál Martin totesi maanantaina, että muiden baarien avaamista saatetaan lykätä, jos vaikuttaa siltä, että avaaminen olisi liian riskialtista.

”Ihmisten täytyy käyttäytyä”, muistutti Martin maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Rajoitusten höllentämisiä on jo peruttu monin paikoin Yhdysvalloissa. Maanantaina Floridan Miamissa muun muassa ravintolat ja kuntosalit määrättiin suljettaviksi uudelleen.

Suuria tartuntamääriä on Floridan lisäksi raportoitu Texasissa ja Kaliforniassa.

Muun muassa San Franciscon piti avata kesäkuun lopulla museot, ulkouimalat ja -baarit sekä kampaajat. Kaupungin ja koko Kalifornian alueen kasvavien tartuntojen määrän takia avaamista on lykätty hamaan tulevaisuuteen, kertoi uutiskanava NBC. Useat muut Kalifornian kaupungit ovat toimineet samoin.

Koko maassa kuolleita oli maanantaina 130 000 ja tartuntoja lähes kolme miljoonaa.

Yhdysvaltojen korona-asiantuntija Anthony Fauci sanoi maanantaina, että maa on vielä polviaan myöten ensimmäisessä tartunta-aallossa. Tartuntoja ei saatu ennen rajoitusten purkamista riittävän matalalle tasolle.

”Jos katsotaan kaavioita Euroopasta, Euroopan unionista kokonaisuutena, siellä tartunnat menivät ylös ja sitten tulivat alas lähtötilanteeseen. Nyt heillä on pieniä piikkejä, kuten voi odottaa, kun yhteiskuntaa avataan. Me menimme ylös, emme koskaan tulleet alas lähtötilanteeseen, ja nyt määrät taas kasvavat”, Fauci totesi.

Miamin alueen baarit suljetaan keskiviikkona 8. heinäkuuta nopeasti lisääntyvien koronatartuntojen takia.

Israelissa uusi tartuntapiikki johti maan johtavan terveysviranomaisen Siegal Sadetzkin eroon, kertoo uutistoimisto AFP. Sadetzki totesi tiistaina eroilmoituksessaan, ettei häntä enää kuunnella päätöksiä tehtäessä. Hän myös arvosteli hallitusta siitä, että rajoituksia purettiin liian aikaisin.

Viime viikkoina maassa on havaittu 500–1 000 uutta tartuntaa päivässä. Useita rajoituksia on palautettu: yökerhot, baarit, kuntosalit ja uimahallit suljettiin, tapahtumat kiellettiin sekä ravintoloiden ja rukouspaikkojen väkimäärää rajoitetaan.

Kokonaan takaisin rajoituksiin on palannut Australian toisiksi suurin kaupunki Melbourne. Tiistaina ilmoitettiin, että keskiyöstä lähtien kaupungin lähes viiden miljoonan asukkaan täytyy pysyä kotona seuraavan kuuden viikon ajan. Poistua saa vain välttämättömistä syistä. Ruokaa ja juomaa saa tarjoilla vain mukaan otettavana. Kuntosalit ja kampaajat suljetaan. Kokoontumiset sallitaan vain kahden ihmisen kesken.

Jo viikonloppuna Melbournessa asetettiin yhdeksän tornitaloa ja 3 000 asukasta karanteeniin sen jälkeen, kun kahdessa talossa todettiin 24 koronavirustartuntaa.

Melbourne sijaitsee Victorian osavaltiossa, jossa on ollut tiistaina 191 koronatartuntaa Australian 199 uudesta tapauksesta. Kyse on suurimmasta tartuntojen kasvusta sitten huhtikuun. Australian yhteensä ollut 8 800 tartuntaa ja 106 kuollutta. Vaikka luvut ovat maltilliset verrattuna moneen maahan, on äkillinen kasvu huolestuttanut asiantuntijoita.

Viruksen leviämistä hillitään myös rajojen sulkemisella. Keskiyöllä suljetaan Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioiden välinen raja, joka on työmatkailijoiden ja kuljetusalan ahkerassa käytössä. Välttämättömistä syistä rajaa ylittäville myönnetään erikoislupa, mutta äkillinen sulkeminen on ruuhkauttanut lupien myöntämisen. Rajan luvattomasta ylityksestä rangaistaan ankarasti tuhansien eurojen sakolla ja puolen vuoden vankeudella.

Uusien rajoitusten pelätään olevan kuolinisku australialaisten toiveille nopeasta taloudellisesta toipumisesta. Asiantuntijoiden mukaan ihmisten kannattaa tottua rajoitusten purkamiseen ja kiristämiseen vuorotellen.

”Tilanteemme on vakavampi kuin maaliskuun lopulla, koska meillä yhteisön sisäisiä tartuntoja, joita on paljon vaikeampi jäljittää kuin tartuntoja, jotka tulevat palaavien matkaajien mukaan”, sanoi bioturvallisuuden asiantuntija Raina MacIntyre Uuden Etelä-Walesin yliopistosta.

Potilaita kuljetetaan sairaalaan yhdestä suljetusta tornitalosta Melbournessa tiistaina.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti tiistaina matkailijoita paikallisista epidemioista.

”Jos se on missä tahansa, se on kaikkialla, ja matkustajien on ymmärrettävä se”, sanoi tiedottaja Margaret Harris.

”Näemme paljon piikkejä, paljon muutoksia eri maissa. Maat, jotka ovat onnistuneesti tukahduttaneet ensimmäisen tartunta-aallon, ovat saamassa toisen piikin.”

Australian lisäksi Hongkongissa pelätään uutta tartuntarypästä. Kaupungissa on ensimmäistä kertaa kuukausiin havaittu paikallisia tartuntoja, joiden alkuperää ei tunneta. Viime kuukausina Hongkongissa on ollut vain matkailijoiden tuomia tartuntoja.

”Seuraavat päivät ovat erittäin ratkaisevia”, sanoi terveysturvallisuusosaston tarkastaja Wong Ka-hing.

Tilanne monella alueella ei ole yllättävä, sillä virus on yhä olemassa ja jatkaa leviämistään kaikkialla, toteaa johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

”Tämä kuvaa sitä, että pitää koko ajan tasapainotella sen kanssa, miten voidaan jatkaa tai palata jonkinlaiseen normaaliin ja samalla torjua leviämistä niin, ettei virus leviäisi liikaa.”

Vaikka esimerkiksi Australiassa tautitapausten määrä oli aiemmin jo hyvin alhainen, uusi tartuntapiikki osoittaa, että koronavirus on todennäköisesti jossain määrin kiertänyt maassa kaiken aikaa. Rajat ovat olleet kiinni keväästä lähtien, ja palaavat matkailijat on määrätty karanteeniin. Erityisesti oireettomien ja lieväoireisten mukana leviävää tautia on vaikea torjua kokonaan.

Australian tapauksessa voidaan puhua niin sanotusta toisesta aallosta, arvioi Sane.

”Toisella aallolla tarkoitetaan aika monenlaisia skenaarioita. Se ei tarkoita, että aalto pyyhkäisisi koko maan yli vaan Australiassa kyse on vielä paikallisesta ilmiöstä.”

Useampi paikallinen tartuntapiikki sen sijaan kertoisi siitä, että maassa on isompi aalto menossa.

Toisaalta pelkästään raportoiduista tartunnoista ei pystytä vetämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai vertaamaan tilannetta muihin maihin. Sane toteaa, että testaamisen laajuus vaikuttaa määriin. Parempia lukuja vertailla maiden välistä tilannetta ovat tehohoidossa ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrät sekä kuolemantapaukset.

”Vakavammat tautimuodot, jotka ovat suhteellisen pieni osa kaikista tartunnoista, kertovat enemmän epidemian laajuudesta”, Sane kertoo.

Niin kauan kuin virus kiertää maailmalla, on vähintäänkin paikallisia piikkejä odotettavissa. Victorian osavaltion ja erityisesti Melbournen paikallinen epidemia ja rajoitukset ovat sellaisia, joita Suomessakin saatetaan jatkossa nähdä.

”Pandemia ei ole ohi ennen kuin se on ohi”, Sane muistuttaa.