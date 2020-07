Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kritisoinut Harvardin yliopiston päätöstä järjestää kaikki syksyn kurssit etänä koronavirusepidemian takia. Trumpin mukaan päätös on naurettava.

Hän myös kuvaili yliopiston menneen sieltä, missä aita on matalin ja koki, että Harvardin tulisi hävetä itseään. Trump kommentoi asiaa tiistaina paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomainen ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että F-1-viisumin tai M-1-viisumin saaneet ulkomaalaiset opiskelijat eivät saa jäädä maahan, jos opiskelijan kaikki kurssit suoritetaan syksyllä verkossa.

Trump on ottanut erittäin päällekäyvän taktiikan Yhdysvaltain avaamisen ja rajoitusten poistamisen osalta. Samaan aikaan ympäri maata on havaittu merkittäviä tartuntapiikkejä, ja päivittäiset uusien tartuntojen määrät ovat pyörineet kymmenissä tuhansissa.

Tiistaisessa keskustelutilaisuudessa Trump peräänkuulutti, että koulut ja yliopistot avaisivat ovensa tulevan lukuvuoden ajaksi.

”Kaikki haluavat sitä. Äidit haluavat sitä. Isät haluavat sitä. Lapset haluavat sitä. On aika tehdä se”, Trump julisti.

”Me haluamme saada koulumme auki, me haluamme avata ne nopeasti, kauniisti, syksyllä”, hän jatkoi.

Osa kouluista on selvittänyt mahdollisuutta järjestää opetus eräänlaisella hybridimallilla, jossa kurssit pidettäisiin osittain lähiopetuksena ja osittain etäopintoina. Jotkut opinahjoista ovat kuitenkin kertoneet kaikkien kurssien pyörivän syksyllä etänä.

Massachusettsin osavaltiossa Cambridgessa sijaitseva Harvard kertoi, että osa opiskelijoita päästettäisiin takaisin kampukselle. Tästä huolimatta opetus järjestettäisiin etänä.

Yhdysvalloissa on varmistettu koronatilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan lähes kolme miljoonaa tartuntaa ja koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 131 000. Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia.

Worldometer-tarkkailusivuston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on väkilukuun suhteutettuna 9 321 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Koronakuolemia taas on miljoonaa asukasta kohden 404 kappaletta.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 311 ja 59.

Trump kommentoi tiistaina myös yhdysvaltalaisräppäri Kanye Westin viimeviikkoista ilmoitusta maan presidenttikisaan liittymisestä. Trump kertoi pitävänsä Westin ilmoitusta ”erittäin kiinnostavana”.

West julkaisi Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä twiitin, jossa hän väitti pyrkivänsä Yhdysvaltain presidentiksi. Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää vietettiin viime lauantaina.

West on aiemmin osoittanut tukeaan Trumpille. Hän on muun muassa vieraillut Valkoisessa talossa vuonna 2018 ja esiintynyt Trumpin punaisessa ”Make America Great Again”-kampanjalippiksessä.

43-vuotiaan Kanye Westin ilmoitus on uudelleentwiitattu puoli miljoonaa kertaa, ja siitä on tykätty miljoona kertaa.

Trump arvioi, että jos räppäri lähtisi tosissaan kilpailuun, tulisi Westin suhtautua tämänvuotiseen kisaan eräänlaisena kokeiluna sille, mitä tulee tapahtumaan neljän vuoden päästä. Trumpin mukaan voi olla, että Westin on liian myöhäistä rekisteröityä vaaliehdokkaaksi joissain osavaltioissa. Räppäriltä puuttuu Trumpin mukaan myös presidenttiehdokkuuteen tarvittava infrastruktuuri.

West ei ole uutistoimisto AFP:n mukaan kertonut tarkempia yksityiskohtia mahdollisesta vaalikampanjastaan.

”Meidän täytyy toteuttaa Amerikan lupaus luottamalla Jumalaan, yhdistämällä visiomme ja rakentamalla tulevaisuutemme. Pyrin Yhdysvaltain presidentiksi! #2020VISION”, räppäri twiittasi lauantaina.

On epäselvää, onko Westillä enää mahdollisuuksia liittyä Valkoisesta talosta käytävään taistoon. Uutiskanava CNN kertoi sunnuntaina, että räppärin olisi muun muassa tehtävä rekisteröinti vaalikomissiolle sekä kerättävä tarpeeksi allekirjoituksia voidakseen olla ehdolla.

Uutiskanava kertoo myös, että itsenäisten ehdokkaiden ilmoittautumisen takaraja on jo umpeutunut monissa osavaltioissa.

Jos West todella lähtisi mukaan presidenttikisaan, hän haastaisi istuvan presidentin Trumpin. Demokraattien tuleva ehdokas on puolestaan maan entinen varapresidentti Joe Biden.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit marraskuussa.