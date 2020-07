Kiina masinoi ”kettujahdiksi” kutsuttua ohjelmaa, jolla se yrittää painostaa ulkomailla asuvia kansalaisiaan, kertoo Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI:n johtaja Christopher Wray.

Wray kertoi tiistaina tiedonannossaan ajatuspaja Hudson Instituutille, että ”jahdin” kohteena olleiden ihmisten perheitä on uhkailtu ja joitakin läheisiä on pidätetty Kiinassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Wray kertoi tapauksesta, jossa Kiina ei ollut löytänyt yhtä kohdetta. Tällöin Kiinan hallinto oli lähettänyt tiedustelijan kohteen perheen luokse ja jättänyt viestin kohteelle: Tällä on kaksi vaihtoehtoa, joko palata nopeasti Kiinaan tai tehdä itsemurha.

”Kiinan hallinto haluaa pakottaa heidät palaamaan Kiinaan, ja keinot tämän toteuttamiseen on tyrmistyttäviä”, Wray sanoo Reutersin mukaan.

Wrayn mukaan ohjelman takana on Kiinan presidentti Xi Jinping.

”Kettujahdin” kohteena on Wrayn mukaan satoja Yhdysvalloissa asuvia kiinalaisia, joita Kiina pitää uhkana ja joiden Kiina haluaisi palaavan kotimaahansa, jotta muun muassa Kiinan politiikkaan ja ihmisoikeuskäytäntöihin kohdistuva kritiikki voitaisiin vaientaa.

Kiinan suurlähetystö ei uutistoimisto Reutersin mukaan ole vastannut kommenttipyyntöön.

Ylipäätään Kiina on tällä hetkellä suurin uhka Yhdysvalloille, Wray sanoi BBC:n mukaan. Hänen mukaansa FBI:n viidestätuhannesta vastavakoilutapauksesta puolissa epäillään Kiinaa.

”Olemme nyt tilanteessa, että FBI avaa Kiinan vastavakoiluun liittyvän tutkinnan noin joka kymmenes tunti”, Wray sanoi.

”Kiina on ryhtynyt koko maana tavoittelemaan keinoja kaihtamatta sitä, että Kiina on maailman ainut supervalta”, Wray sanoi tiistaina BBC:n mukaan.

Wray antoi tiistaina karun kuvan Kiinan häirinnästä. Wrayn mukaan Kiinan vakoilijat ovat ottaneet kohteeksi Yhdysvaltain farmaseuttiset ja tieteelliset instituutiot, jotka työskentelevät koronavirusta vastaan, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN.

Lisäksi häirintä yltää niin taloudelliseen vakoiluun, data- ja rahavarkauksiin kuin laittomiin poliittisiin toimiinkin, kuten lahjontaan ja kiristämiseen, joiden tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltain politiikkaan.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt, että Kiina pyrkii vaikuttamaan Yhdysvaltojen syksyn 2020 presidentinvaaleihin ja auttamaan Trumpin vastustajan Joe Bidenin voittoon.

Kiina on kieltänyt Yhdysvaltain syytökset, että sen viranomaiset verkkovakoilisivat Yhdysvaltoja.

Tänä keväänä Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat kiristyneet entisestään.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti kevään aikana syyttänyt Kiinaa koronaviruksen leviämisestä. Trump on muun muassa väittänyt, että hänellä on todisteita, että virus lähti Wuhanin laboratoriosta. Lisäksi Trump on sanonut, että kiinalaiset ovat peitelleet totuutta epidemian synnystä Maailman terveysjärjestön WHO:n tuella.

Niin ikään Hongkongin uusi turvallisuuslaki on kiristänyt maiden välejä. Uusi turvallisuuslaki käsittelee vallankumouksellisesta toimintaa, terrorismia ja separatismia. Pykälien sekaan uppoaa kuitenkin myös perinteisen sananvapauden piiriin kuuluvia asioita. Rikoksista voi saada jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen. Keskiviikkona kerrottiin, että Kiina on avannut Hongkongiin kansallisen turvallisuusviraston.

Yhdysvallat on vastustanut lakia ja maan senaatti hyväksyi heinäkuun alussa lakiehdotuksen, joka määräisi pakotteita niille, jotka osallistuvat Hongkongin itsehallinnon loukkaamiseen ja niille finanssi-instituutioille, jotka tekevät yhteistyötä itsehallinnon loukkaajien kanssa.

Lännessä uskottiin pitkään, että Kiina siirtyisi demokratian tielle, jos sen annetaan kasvaa rauhassa. Viime vuosien kehitys on kuitenkin näyttänyt, ettei Kiina havittele demokratiaa.

