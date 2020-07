Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut huijari ja kiusaaja läpi elämänsä. Näin ainakin väittää presidentin veljentytär Mary Trump, jonka paljastuskirja istuvasta presidentistä aiotaan julkaista ensi viikon tiistaina.

Useat yhdysvaltalais- ja brittimediat, kuten sanomalehti The New York Times ja Britannian yleisradio BBC ovat kuitenkin julkaisseet siitä jo katkelmia.

Kirjan mukaan Trump on päässyt elämässään eteenpäin huijaamalla niin kauan, että siitä on tullut hänelle jo elämäntapa. Kirjassa myös todetaan, Trump usein itsekin uskoo omiin valheisiinsa.

Kirjassa muun muassa kerrotaan Trumpin maksaneen SAT-kokeen tekemisestä opiskelukaverilleen, koska ei uskonut saavansa siitä itse riittävän korkeita pisteitä.

SAT on tasokoe, jolla Yhdysvalloissa mitataan opiskelijoiden valmiuksia yliopisto-opintoihin. Korkeat pisteet kokeesta auttoivat Trumpia myöhemmin pääsemään sisään arvostettuun Pennsylvanian yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan.

Kirjan mukaan jopa Trumpin sisko, entinen valitustuomioistuimen tuomari Maryanne Trump Barry, oli järkyttynyt veljensä presidenttiehdokkuudesta.

Kampanjan alettua hän oli todennut Trumpin olevan ”pelle” (clown), joka ei tule pääsemään presidentiksi.

Erityisen hämmentynyt Maryanne Trump oli kirjan mukaan ollut yhdysvaltalaisten evankelikaalisten tuesta Trumpin presidenttiydelle.

Siskon mukaan Trump käy kirkossa ”vain silloin kun kameratkin ovat siellä”. Hänen mukaansa Trumpilla ei ole mitään periaatteita.

Kirjoittajansa mukaan kirja pyrkii taustoittamaan sitä, miten Donald Trumpista tuli henkilö, jollaisena maailma hänet nykyään tuntee.

Kirjan mukaan suurin syy Donald Trumpin käytökseen on isä, kiinteistömoguli Frederick ”Fred” Trump. Kirjan mukaan Fred Trump nöyryytti vanhinta poikaansa Fred Trump Junioria julmasti aina, kun tämä ei täyttänyt kaikkia hänelle asetettuja odotuksia. Lopulta isoveli alkoholisoitui.

Fred Trump sai kirjan mukaan raivokohtauksia aina, kun hänen vanhin poikansa näytti tunteitaan tai pahoitteli virheitään.

Donald Trump on vanhinta veljeään seitsemän vuotta nuorempi, joten hän oppi pienestä pitäen piilottamaan tunteensa ja virheensä valheiden alle. Kirjan mukaan hän on nuoresta pitäen peittänyt epävarmuutensa kiusaamalla ja halventamalla muita.

Kyseessä on jo toinen Trumpista tehty paljastuskirja lyhyen ajan sisään. Edellisen kirjan kirjoitti Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton.

Uudesta paljastuskirjasta tekee erilaisen se, että kirjoittaja Mary Trump kuuluu Donald Trumpin perheeseen ja ruotii presidenttiajan sijaan Trumpin kasvutarinaa. Kirjassa kerrotaan Trumpista sellaisia puolia, joita aikaisemmin ei ole tuotu julkisuuteen.

Valkoinen talo yrittää estää kirjan julkaisun vedoten salassapitosopimukseen, jonka Mary Trump allekirjoitti 2000-luvun alussa. Oikeuden kuulemistilaisuus on tarkoitus järjestää tämän viikon perjantaina.

Donald Trump on itse sanonut Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että Mary Trumpin allekirjoittama sopimus on ”erittäin tehokas” ja ”kattaa kaiken”. Kirjan kustantaja puolestaan on lausunnossaan vaatinut kirjan julkaisulle lupaa vedoten siihen, että kirjan julkaiseminen on tärkeää yhdysvaltalaisten kannalta.

Valkoisen talon mukaan kirjassa esitetyt väitteet ovat valheita, joita esittämällä Mary Trump pyrkii saamaan taloudellista etua itselleen. Valkoisen talon mukaan presidentti Trump on kutsunut omia välejä edesmenneeseen isäänsä lämpimiksi.

Kirjan kirjoittanut 55-vuotias Mary Trump on Donald Trumpin veljen Fred Trump Juniorin tytär. Fred Trump Junior kuoli sydänkohtaukseen 42-vuotiaana Mary Trumpin ollessa vasta teini-ikäinen vuonna 1981.

Presidentin persoonan ruotimisen lisäksi Mary Trump kertoo kirjassa omasta suhteestaan Donald Trumpiin. Kirjan mukaan edes sukulaisuus Donald Trumpin kanssa ei estänyt Mary Trumpia kuulemasta tältä halventavia kommentteja kehostaan.

The New York Timesin haastattelun mukaan Mary Trumpin ja hänen veljensä suhteet muuhun sukuun eivät ole koskaan olleet kovin hyvät. Heidän isoisänsä Fred Trump muun muassa piti heidän äitiään syyllisenä poikansa Fred Trump Juniorin alkoholisoitumiseen.

Haastattelun mukaan Mary Trump ja hänen veljensä saivat kuulla Fred Trumpilta jatkuvaa kommentointia muun muassa pukeutumisesta ja huonoista luonteenpiirteistä jopa suvun yhteisissä joulunvietoissa.

Haastattelun mukaan huonot suhteet muuhun sukuun huipentuivat perintökamppailuun Fred Trumpin kuoleman jälkeen vuonna 1999.

Fred Trump sairasti viimeisinä vuosinaan Alzheimerin tautia. Hän oli juuri ennen kuolemaansa muuttanut testamenttiaan niin, että 1980-luvulla kuolleen Fred Trump Juniorin lasten ja osuudet pienenivät huomattavasti.

Mary Trumpin ja hänen veljensä mukaan Donald Trump sisaruksineen sai dementoituneen isänsä muuttamaan viime metreillä testamenttia heille epäedullisemmaksi. Samainen salassapitosopimus, joka Donald Trumpin mukaan tulee estämään kirjan julkaisemisen, salasi myös perintöriidasta käydyn oikeustaistelun lopputuloksen.