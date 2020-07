Brasilian presidentti Jair Messias Bolsonaro, 65, astui tiistaina televisiokameroiden eteen virka-asuntonsa edustalla hengityssuojain kasvoillaan ja kertoi uutisen: Bolsonaron neljäs koronavirustesti oli positiivinen.

”Tämä on elämää, ei ole mitään syytä pelkoon”, Bolsonaro sanoi. ”Elämä jatkuu, kiitän Jumalaa elämästäni ja minulle annetusta tehtävästä päättää tämän mahtavan kansan tulevaisuudesta.”

Tämän jälkeen presidentti astui muutaman askeleen taakse, riisui hengityssuojaimen ja virnisti kameroille.

”Katsokaa vain naamaani, minä olen kunnossa, Jumalan kiitos. Kiitos kaikille jotka ovat rukoilleet puolestani ja kiitos kaikille arvostelijoilleni, ei mitään hätää, jatkakaa vain arvostelua niin paljon kuin haluatte.”

Bolsonaron mukaan virus ei häntä nujerra, koska hän on upseerina ja urheilijana niin hyvässä kunnossa kuin olla voi.

Itseään presidentti on tiettävästi epäillyt vain yhden kerran, vuonna 2010. Hänen nykyinen vaimonsa Michelle synnytti tuolloin Bolsonaron viidennen lapsen ja ensimmäisen tyttären, Lauran. Bolsonaro kommentoi vauvan sukupuolta arvelemalla, että se johtuu hänen ”hetkellisestä heikkoudestaan”.

Maailman koronatilastojen kakkoseksi virallistenkin lukujen mukaan noussutta Brasiliaa johtaa epäilemättä suuri sovinisti ja johtava koronaviruksen vähättelijä. Brasiliassa oli keskiviikkoon mennessä vahvistettu lähes 1,7 miljoonaa koronavirustartuntaa, ja viruksen aiheuttamia kuolonuhreja oli virallisen seurannan mukaan 66 741.

Brasilian tiedotusvälineiden mukaan Bolsonaron olo oli flunssainen lauantai-iltana sen jälkeen, kun hän oli lounastanut Yhdysvaltain suurlähettilään luona maan itsenäisyyspäivän kunniaksi – ilman hengityssuojainta, kumppaneita kaulaillen. ”Sosiaalinen etäisyys” on Bolsonarolle lähinnä kirosana.

Yhdysvaltain suurlähettiläspari on lähetystön mukaan testattu ja terveeksi todettu.

Sunnuntaina kuumetta oli 38 astetta, ja presidenttiä yskitti. Bolsonaro onkin kutsunut covid-19-tautia ”pikku flunssaksi”. Testitulokset tulivat maanantaina, ja presidentti kertoi niistä julkisuuteen nopeasti.

Jäävätkö oireet vähäisiksi, se selvinnee viikon kuluessa. Ennuste on asiantuntijoiden mukaan joka tapauksessa hyvä, sillä Bolsonaro on todella hyvässä kunnossa.

Useimmat kommentaattorit ja oppositiopoliitikot näyttävät uskovan, että Bolsonaron selviäminen lievillä oireilla vahvistaisi häntä poliittisesti. Tulisi siis todistettua, että pikku flunssahan se.

Eikä siinä kaikki, kuten brasilialaisen Getulio Vargas -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Oliver Stuenkel huomauttaa Twitterissä esittämässään pika-analyysissä. Stuenkel viittaa syksyn 2018 vaalikampanjaan, jolloin presidenttiehdokas joutui puukotetuksi.

”Bolsonaro oli kuolla kesken kampanjan, kun henkisesti sairas ihminen hyökkäsi hänen kimppuunsa”, Stuenkel kirjoittaa. ”Selviytyminen covid-19-taudista ilman vakavia oireita voi vahvistaa hänen radikaalien kannattajiensa näkemystä, jonka mukaan Bolsonaro on yliluonnollinen messias (mikä onkin hänen toinen nimensä).”

Entäpä jos oireet ovat vakavat ja Bolsonaro joutuu tehohoitoon? Hänen selviytymismahdollisuutensa ovat tässäkin tapauksessa hyvät, sillä presidentti saa varmasti parasta mahdollista hoitoa nopeasti – toisin kuin miljoonat ylikuormitettujen brasilialaissairaaloiden potilaat tai sellaisiksi pyrkivät.

Nousu teho-osastolta takaisin parrasvaloihin ei populistijohtajaa ainakaan heikentäisi.

”En usko, että näemme mitään merkittäviä muutoksia”, oppositiosenaattori Alessandro Vieira kommentoi The New York Timesille. ”Taudin vakavuuden kiistäminen on ehdotonta ja mieletöntä.”

Presidentin kuolema olisi kansallinen tragedia mutta kansakuntaa se tuskin yhdistäisi. Tiistaiaamun suosituimmat avainsanat brasilialaisten twiittauksissa olivat ForҫaBolsonaro ja ForҫaCorona.

Bolsonaro on jakanut kansakunnan kahtia, ja presidentin kannattajat syyttävät jo nyt oppositiota pahimman kohtalon toivomisesta Bolsonarolle. Syytös ei välttämättä ole täysin aiheeton.