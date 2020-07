Oakland

Koulun pihalle virtaa vanhuksia ja perheitä lapsineen.

”Onhan sinulla maski mukana? Kuinka monelle haet ruokapaketteja?” vartija huikkaa espanjaksi.

Kullekin perheelle osoitetaan numeroitu pöytä, josta tuotteet haetaan. Keittiötiloissa vapaaehtoiset lajittelevat järjestelmällisesti tavaraa paketteihin.

”Olemme harjoitelleet tätä kohta kolme kuukautta”, sanoo toimintaa koordinoiva Olga Ruiz.

Elmhurstin koululle Kalifornian Oaklandiin rakennetaan kahdesti viikossa noutopiste. Sieltä nälkärajalla olevat perheet hakevat yhteensä tuhat ruokapakettia. Tänään kussakin paketissa on kaksitoista valmisateriaa sekä lehtikaalia, omenoita, porkkanoita ja mansikoita.

Maanantaisin jaetaan kolmen päivän ateriat ja torstaisin neljän päivän ateriat, jotka kattavat myös viikonlopun.

75-vuotias kirurginen sairaanhoitaja Barbareata Cult hakee isoilla kärryillä ruokapaketteja kahdelle perheelle.

”Minulla on viisitoista lastenlasta. Yksi on yliopistossa, toinen murhattiin tuossa läheisessä kadunkulmassa. Poliisi ei edes soittanut perheelle”, hän kertoo surullisena.

Cultin suurperheeseen kuuluu seitsemän veljeä, kuusi sisarta, seitsemän tytärtä ja kolme poikaa. Yksikään ei ole sairastanut koronavirusta, mutta lähes kaikki ovat pandemian seurauksena vailla töitä.

”Olen tehnyt töitä ja maksanut veroja 11-vuotiaasta. Työskentelen edelleen sairaanhoitajana. En voi jäädä eläkkeelle, sillä rahat eivät muuten riitä.”

Ruokaa Cult joutuu hakemaan myös paikalliselta kirkolta, jotta sitä riittäisi koko perheelle.

75-vuotias sairaanhoitaja Barbareata Cult haki isoilla kärryillä ruokapaketteja kahdelle perheelle Elmhurstin koululta.

Oaklandin koulut sulkivat ovensa koronaviruksen vuoksi perjantaina 13. maaliskuuta. Ruokajakelu käynnistettiin saman tien.

Ruokaa hakevien joukossa on yllättäen vain vähän oman koulun lapsia.

”Yhteiskunnan kaikkia suojaverkkoja on purettu pois kahden viime vuosikymmenen aikana. Oikeastaan enää vain koulut ovat jäljellä”, huokaa koulun rehtori Kilian Betlach.

Joissain kouluissa on jopa pesukoneita ja keittiöitä, jotta perheet voivat pestä vaatteita ja laittaa ruokaa.

”Alueen työttömyys on massiivista. Harvalla on sairausvakuutus. Täkäläiset eivät mene lääkärille kuin viimeisessä hädässä ja silloin suoraan teho-osastolle”, Betlach sanoo.

Vähävaraiset perheet joutuvat valitsemaan, maksavatko vuokran vai lääkärilaskun. Monet sairaudet, jotka olisivat täysin estettävissä, pääsevät pahenemaan.

Sairauskulut ovat Yhdysvalloissa suurin henkilökohtaisten konkurssien syy.

Elmhurstin koulun rehtori Kilian Betlach on huolissaan siitä, että Yhdysvalloissa on purettu yhteiskunnan suojaverkkoja.

Seuraavana jonossa on Maria Ruiz, jolla on 16-, 14- ja 12-vuotiaat lapset.

Ruiz menetti maaliskuussa työnsä kirpputorilla ja mies rakennustyönsä, mutta perhe on onnistunut selviämään säästöillä ja pienellä työttömyysavustuksella.

”Se on vaikeaa, sillä vuokra on maksettava ja kuluja on valtavasti.”

Ruokajonossa odottavat Maria ja Salvatore Robles jäivät niin ikään työttömäksi maaliskuussa.

Maria Robles työskenteli kotisiivoojana.

”Eivät varakkaat perheet halua meitä koteihinsa, koska pelkäävät koronavirusta. He siivoavat mieluummin itse.”

Mekaanikko Salvatore Roblesin työnantaja irtisanoi kaikki työntekijänsä.

”Kämmenet ovat yleensä pikimustat”, hän sanoo ja esittelee sormiaan.

Piilaakson talousalueeseen kuuluvan 430 000 asukkaan Oaklandin koulupiirissä on satakunta koulua ja niissä yhteensä noin 53 000 oppilasta.

Aterioita koulupiiri jakaa kesän ajan 24 toimipisteessä. Liki kolmesta miljoonasta ateriasta 300 000 menee aikuisille.

Jaossa on myös hammasterveyskirjoja, lemmikkiruokaa, taidevälineitä ja taimia vihannespuutarhoihin. Vaippojakin on jaettu jo 400 000.

Ruokapaketit ovat pelastus. Työttömäksi maaliskuussa jääneet Maria Ruiz ja Maria Robles kertovat arjen olevan haastavaa.

Yhdysvalloissa kouluateriat ovat maksuttomia tai alennushintaisia ainoastaan vähävaraisille. Normaalistikin heitä on 70 prosenttia Oaklandin koululaisista.

Maksuttomien kouluaterioiden saamiseksi tulot voivat olla korkeintaan 30 prosenttia köyhyysrajan yläpuolella. Toisin sanoen kolmen hengen perhe saa ansaita 24 600 euroa vuodessa. Rajat ovat matalammat isoille perheille ja korkeammat pienille.

Monet oppilaat saavat koululta kaikki kolme päivittäistä ateriaansa.

”Hyvinäkin aikoina nämä ovat monissa perheissä valitettavasti ainoita ruokia, joita lapset koskaan näkevät”, kertoo Oaklandin koulujen viestintäpäällikkö John Sasaki.

Taustalla vaikuttaa monia syitä. Niitä ovat muun muassa Piilaakson talousalueen korkea hintataso, työttömyys, päihdeongelmat, toimintakyvyn menetys ja yhden huoltajan perheet.

Nyt syihin on liittynyt pandemia. Maaliskuussa alueella suljettiin kaikki ravintoloista rakentamiseen ja kodinhoitoon.

Monet koko elämänsä ahkerasti ja rehellisesti työtä tehneet ihmiset menettivät työpaikkansa. Koronavirus ei varoittanut itsestään kuten aiemmat lamat.

Perheet lipsahtivat syvemmälle köyhyyteen. Kouluilla nähtiin loputtomasti epätoivoa.

”Missä käyt töissä, jos kaikki menee kiinni? He ovat haavoittuvia ihmisiä. Kaikki ongelmat korostuivat entisestään”, Sasaki kertoo.

Koulut auttavat nyt lapsia, vanhuksia, riskiperheitä ja paperittomia, sillä kukaan muu ei tunnu tekevän niin.

”Meidän on tehtävä enemmän ja venyttävä tällaisina aikoina”, Sasaki sanoo.

Esperanzan koulun oppilaiden perheistä 80 prosentissa vähintään yksi vanhempi menetti maaliskuussa työnsä, 60 prosentissa molemmat vanhemmat.

”Palvelumme on käytännössä hengen pelastus monille perheille.”

Kevään haaste oli myös ammottavaksi kasvanut digitaalinen kuilu, kun koulut siirtyivät etäopetukseen. Kaikilla ei ollut tietokoneita.

”Käynnistimme taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa varusteiden hankkimiseksi valtavan hyväntekeväisyyskampanjan”, Sasaki kertoo.

Piilaakson vauras teknologiakeskus on alueelle sekä kirous että pelastus. Oakland onnistui keräämään 12,5 miljoonaa dollaria (runsaat 11 miljoonaa euroa), joista kymmenen miljoonaa lahjoitti Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey.

Lahjoitusten avulla koulut saivat lainattua oppilaille 18 000 tietokonetta.

Kalifornian koulujen pitäisi jälleen alkaa 10. elokuuta, mutta vielä on epäselvää, miten se tapahtuu. Nyt puhutaan jaetusta mallista, jossa vuorotellaan etäoppimisen ja paikalla olevien pienryhmien välillä.

Yhdysvaltojen väestönlaskentavirasto tutki touko–kesäkuun vaihteessa 3,7 miljoonaa satunnaisesti valittua taloutta Piilaakson talousalueella. Talouksista 1,4 miljoonalla eli noin kolmanneksella oli vaikeuksia saada jatkuvasti terveellistä ravitsevaa ruokaa. Vanhusten ja lapsiperheiden tilanne oli pahin.

Vastuu puutteellisesta ravinnosta kärsivien ja nälkärajalla elävien perheiden auttamisesta on Yhdysvalloissa pitkälti hyväntekeväisyysjärjestöjen, kirkkojen ja etenkin koulujen harteilla.

San Franciscon ja Marinin piirikunnan ruokapankin viestintäpäällikkö Keely Hopkins kertaa lukuja miljoonan asukkaan alueella.

”Ennen koronavirusta jaoimme 32 000 ateriaa viikossa. Nyt luku on liki kaksinkertaistunut 62 000:een. Vastaavaa kysyntää emme ole nähneet koskaan ennen.”

San Franciscon työttömyysprosentti oli vielä tammikuussa 2,6. Nyt se on 12,6.

Koronaviruksen iskiessä ruokapankki kehitti lähes heti uuden toimintatavan. Avuksi tulivat Piilaaksossa itseohjautuvia kulkuvälineitä kehittävät yritykset. Verkkokauppajätti antoi käyttöön reittisovelluksen.

Kaliforniassa oli jo ennen koronavirusta 151 000 koditonta. Heidän määränsä pelätään kasvavan nyt ainakin 30 000:lla.

”Suurin osa ruokaa tarvitsevista on tavallisia köyhiä ihmisiä. Vain hyvin pieni osa heistä on kodittomia”, Hopkins korostaa.

Koronavirus halkaisi Kalifornian kahtia

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci varoitti senaatin kuulemistilaisuudessa viime viikolla, että uusien koronavirustartuntojen määrä voi nousta 100 000:een päivässä.

Nyt luvut tikittävät ennätystahdissa 50 000–60 000 päivittäisen uuden tartunnan paikkeilla.

Tartunnat jakautuvat erittäin epätasaisesti. Yhdysvaltojen osavaltiot ja alueet ovat erilaisten itsenäisten koronastrategioiden ja -tilanteiden tilkkutäkki.

Osavaltioista vaurain ja runsasväkisin, 40 miljoonan ihmisen Kalifornia, on tähän asti selvinnyt viruksesta vähällä, koska sen lähestymistapa on painottunut tieteeseen, testaamiseen ja järjestelmällisyyteen.

Osavaltion kukoistavasta taloudesta suurin osa suljettiin maaliskuussa. Tuolloin laadittiin selkeät numeroihin perustuvat mittarit, jotka tulisi saavuttaa ennen uudelleen avaamista.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom alkoi perääntyä, kun taloushaasteet kasaantuivat, avaamista vaativat oikeusjutut lisääntyivät ja työttömien miljoonaluvut raksuttivat.

”Jossain kohtaa on tunnustettava, ettei ihmisiä voi lukita sisään kuukausiksi eikä elämiä ja toimeentuloja tuhota ottamatta huomioon tehtyjen päätösten terveysvaikutuksia”, hän sanoi kesäkuun puolessavälissä.

Rannat ja baarit alkoivat täyttyä.

Viime viikon aikana Kalifornian koronavirustartuntojen määrä ylitti 200 000:n. Sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut kuukaudessa 88 prosenttia.

Käännekohta näyttäisi olleen 25. toukokuuta, jolloin juhlittiin Memorial Dayta eli muistopäivää. Karanteeneihin väsähtäneet ihmiset alkoivat liikkua enemmän ja tavata toisiaan.

Koronavirus on halkaissut Kalifornian kahtia.

Pohjoisen Piilaakson talousalue ja pääkaupunki Sacramento edustavat vain runsasta kymmentä prosenttia tartunnoista. Tilanne sekä tartunnoissa että kuolemissa on ollut pitkälti sama kuin Suomessa.

Etelän Los Angeles, Santa Barbara ja San Diego kattavat kolme neljännestä virustapauksista. Kesän kuumuus on ajanut ihmisiä ilmastoituihin sisätiloihin, useat sukupolvet asuvat ahtaasti yhdessä, ja tartunnat pääsevät leviämään.

Kaliforniassa koronavirus on levinnyt erityisesti hoitokodeissa, vankiloissa, ruoantuotannossa sekä siirtotyöläisten ja paperittomien keskuudessa.

Kovimmin koronavirus on iskenyt Meksikon rajalla sijaitsevan Imperialin piirikunnan maatalousalueeseen, jonka työttömyysluvut olivat jo ennen koronavirusta Yhdysvaltojen suurimmat, 23,5 prosenttia. Alueen väestöstä yli 80 prosenttia on latinotaustaisia.

Yhdysvallat on avannut talouttaan hätiköiden, mutta ihmiset eivät silti uskalla kuluttaa tilanteessa, jossa viruksen tiedetään edelleen leviävän.

Yhdysvaltain kongressin budjettivirasto arvioi tuoreeltaan, että talouden elpyminen voi kestää jopa vuoteen 2030 asti.

Koronavirus vaikuttaa erityisen runsaasti kouluttamattomiin pienituloisiin, joilla on rajallinen mahdollisuus etätöihin tai sairauslomiin.

Lisäksi Yhdysvalloissa työskentelee 12–14 miljoonaa paperitonta, jotka ovat viisi prosenttia maan työvoimasta ja pyörittävät monia toimialoja logistiikasta maatalouteen. He jäivät kokonaan ilman valtion korona-avustusta, jota on jaettu vain kerran.

Maaliskuussa työnsä menetti 40 prosenttia Yhdysvaltojen pienipalkkaisista. Kaikkiaan 40 miljoonaa ihmistä jäi työttömäksi maalis–toukokuussa. Arvioiden mukaan jopa 42 prosenttia irtisanotuista ei palaa aiempien työnantajiensa palvelukseen.

Yhdysvallat on pienyritysten ja palveluiden maa. Kun ravintolat, kampaamot ja kuntosalit eivät pääse avaamaan oviaan, yrittäjät eivät pysty maksamaan kivijalkatilojen vuokria, saati työntekijöidensä palkkoja. Ahdinko syvenee.

Turvaverkkojen hataruus lisää hätää. Työttömyyskorvaukset ovat pieniä ja lyhytkestoisia eivätkä enimmäistasollakaan vastaa palkkoja likimainkaan. Sairaanhoito on monimutkainen ja kallis sekoitus yksityistä ja julkista. Lisäksi eläkkeet säästetään itse.