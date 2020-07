Mielenosoittaja George Floydia esittävän maalauksen vieressä New Yorkissa kesäkuun lopulla.

George Floydin viimeisistä hetkistä ennen hänen kuolemaansa on saatu uutta tietoa, kun poliisin haalarikameran tekstiksi purettu äänitallenne esitettiin oikeudessa Minnesotassa Yhdysvalloissa, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Keskiviikkona julkisuuteen annetulta tallenteelta paljastui, että Floyd sanoi poliiseille yli 20 kertaa, ettei pysty hengittämään, huusi lapsiaan ja edesmennyttä äitiään ja sanoi, että poliisit vielä tappavat hänet, kertoo uutistoimisto AFP.

Afroamerikkalainen Floyd kuoli Minneapolisissa 25. toukokuuta, kun valkoinen poliisi Derek Chauvin piti polvea hänen niskallaan kahdeksan minuutin ajan.

Floydin kuolema pani liikkeelle protesteja niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa. Protesteissa vastustettiin rasismia ja poliisin väkivaltaa.

Floydin sanoma lause ”I can’t breathe” eli ”En pysty hengittämään” nousi protestien iskulauseeksi.

Rasisminvastaiset mielenosoitukset levisivät myös Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Mielenosoittaja Saksassa Stuttgartissa kesäkuun puolivälissä.

Litteroidulta nauhalta selviää, että poliisit sanoivat Floydille, että tämän täytyisi rentoutua. Kun Floyd sanoi, että poliisit tulevat vielä tappamaan hänet, poliisi Derek Chauvin huusi tälle:

”Lopeta sitten puhuminen, lopeta huutaminen, se kuluttaa hiton paljon happea kun puhuu.”

Nauhan mukaan Floydin viimeiset sanat olivat: ”Ne vielä tappavat minut. Ne vielä tappavat minut. En pysty hengittämään”.

Floydin pidätystilanteesta tukehduttanut poliisi Derek Chauvin on saanut syytteen toisen asteen murhasta. Rikosnimike tarkoittaa tarkoituksella mutta ilman etukäteissuunnitelmaa tehtyä murhaa tai tappoa tarkoituksella.

Kolme muuta pidätystilanteessa mukana ollutta poliisi on saanut syytteet avunannosta murhaan.

Nauhan toi oikeuteen yksi syytetyistä poliiseista, Thomas Lane, joka haluaa, että häntä vastaan nostetut syytteet hylättäisiin.