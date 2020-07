Ulkomaat | Koronavirus

Yhdysvalloilla, Indonesialla ja Brasilialla on vaikeuksia pitää epidemia kurissa – Miksi juuri suuret maat ovat nyt pulassa koronaviruksen kanssa?

Yhdysvaltain, Brasilian ja Intian kaltaisilla maailman väkirikkaimmilla mailla on suuria haasteita koronaviruksen kanssa. Virus ilmaantuu suurissa maissa useilla eri alueilla ja tarve on miljoonille testeille. Näistä maista ainoastaan Kiina on onnistunut merkittävästi hidastamaan pandemiaa.