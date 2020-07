Yhdysvallat kertoi torstaina, ettei se myönnä jatkossa viisumeita kolmelle kiinalaisvirkamiehelle ja heidän perheilleen uiguurien ja muiden vähemmistöjen sortamisen vuoksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi torstaina asettavansa lisää viisumirajoituksia niille Kiinan kommunistisen puolueen jäsenille, joiden uskotaan olevan kytköksissä uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen vainoamiseen Xinjiangin maakunnassa.

”Yhdysvallat ei seiso toimettomana vieressä, kun Kiinan kommunistinen puolue toteuttaa uiguureihin, kazakkeihin ja muihin Xinjiangin vähemmistöihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia”, Pompeo sanoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yksi virkamiehistä, joihin kielto vaikuttaa, on kommunistisen puolueen johtajistoon kuuluva Chen Quanguo Xinjiangista. AFP:n mukaan kaksi muuta virkamiestä ovat Xinjiangin turvallisuusviraston johtaja Wang Mingshan ja maakunnan entinen kommunistijohtaja Zhu Hailun.

Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa talouspakotteita Xinjiangin entiselle turvallisuusvirkamiehelle Huo Liujunille. Viisumirajoitukset eivät kuitenkaan koske häntä.

Chen Quanguo kuuluu Kiinan kommunistisen puolueen johtajistoon.

Xinjiangin alue on tullut tunnetuksi uiguurien ”uudelleenkoulutusleireistä”, joilla ihmisiä pakotetaan luopumaan islamin uskosta ja vannomaan uskollisuutta kommunistiselle puolueelle.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan uiguureihin kohdistuu kidutusta, hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja lukuisia muita ihmisoikeusloukkauksia.

Uiguureja asuu Xinjiangin alueella noin 11 miljoonaa. YK:n arvion mukaan heistä yli miljoona on pakkosiirretty vankileirimäisiin olosuhteisiin. Kyse on muslimivähemmistöstä, jolla on oma kielensä ja kulttuurinsa.

Viime viikolla Yhdysvaltain tulliviranomaiset takavarikoivat suuren määrän hiustuotteita, kuten peruukkeja ja pidennyksiä, joiden epäillään olevan valmistettu kiinalaisten uiguurivankien hiuksista. Tulliviranomaisten mukaan lähetys tuli Luoteis-Kiinassa sijaitsevasta Xinjiangin maakunnasta.

Kiina kutsuu leirejä, joihin on sijoitettu uiguuri- ja muita muslimivähemmistöjä, uudelleenkoulutuskeskuksiksi. Kuvan leiri on kuvattu syyskuussa 2018 Xinjiangissa Länsi-Kiinassa.

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat jo ennestään kireät Hongkongin uuden turvallisuuslain vuoksi.

Lain nojalla Kiinan viranomaiset voivat puuttua esimerkiksi vallankumouksellisiksi tai terrorismiksi määriteltyihin toimiin Hongkongissa. Lain on tulkittu kajoavan merkittävästi Hongkongin itsemääräämisoikeuteen.