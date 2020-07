Ruotsin entinen Kiinan-suurlähettiläs Anna Lindstedt vapautettiin syytteistä, jotka koskivat ”omavaltaisuutta neuvotteluissa vieraan vallan kanssa”. Tuomion antoi perjantaina Tukholman käräjäoikeus.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsissa ketään on edes syytetty tällä rikosnimikkeellä. Tuomio on merkittävä, sillä se liittyy Ruotsin ja Kiinan suhteiden arimpaan kipupisteeseen.

Oikeusjutun ytimessä on tapaaminen Tukholman ydinkeskustassa Sheraton-hotellissa tammikuussa 2019.

Tapaamisen järjesti Ruotsin silloinen Kiinan-suurlähettiläs Lindstedt. Tapaamisessa oli paikalla Lindstedtin lisäksi kiinalainen professori Kevin Liu ja Oulussa asuva srilankalais-australialainen liikemies John Meewella sekä Kiinan vankeudessa pitämän kirjankustantajan Gui Minhain tytär Angela Gui.

Gui Minhai on Ruotsin kansalainen. Kiina tuomitsi hänet helmikuussa 2020 kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen vakoilusta.

Hänen poliittisena pidetty vankeutensa on hiertänyt jo pian viisi vuotta Ruotsin ja Kiinan välejä.

Lindstedtin tammikuussa 2019 järjestämän tapaamisen tarkoitus oli neuvotella Gui Minhain vapauttamisesta.

Lindstedt sai syytteet, koska syyttäjän mukaan hän järjesti tämän Ruotsin Kiina-suhteiden kannalta merkittävän tapaamisen hakematta sille riittävää hyväksyntää esimiehiltään ulkoministeriössä.

Syyttäjä toisin sanoen katsoi, että Lindstedt neuvotteli Ruotsin valtiokoneiston selän takana vieraan vallan kanssa. Lindstedt kertoi tapaamisesta ulkoministeriölle, mutta syyttäjän mukaan hän jätti pois olennaista tietoa.

Esitutkintamateriaalin mukaan tapaaminen karkasi hallinnasta ja muuttui sävyltään hyvin painostavaksi. Angela Guin mukaan häntä vaadittiin lopettamaan Kiinan kritisointi ja mediahuomion hakeminen, jos hän haluaa isänsä vapaaksi.

Angela Guin mukaan häneltä vaadittiin lisäksi, että hän tekisi voitavansa, jotta myös muut tahot lakkaisivat pitämästä hänen isänsä tapausta esillä.

Syyttäjän mukaan suurlähettiläs Lindstedt luotti naiivisti ja kritiikittömästi miehiin, jotka edustivat Kiinan valtion etuja.

Lindstedt ja hänen asianajajansa Conny Cedermark kiistävät, että tapaukseen liittyisi minkäänlaista rikosta. Heidän mielestään suurlähettilään omaan toimintavapauteen kuuluu tällaisten tunnustelevien tapaamisten järjestäminen.

”Lindstedtin ei olisi ollut pakko kertoa tapaamisesta mitään ulkoministeriölle, mutta hän kuitenkin teki sen. Puolustus ihmettelee, miten tämä voidaan tulkita piilotteluksi”, Cedermark sanoo.

Lindstedt ja Cedermark myös väittävät, että ”vieras valta ei ollut tapaamisessa läsnä” ja että mitään ”julkilausuttuja vaateita” Angela Guin toimintaan liittyen ei olisi esitetty.

26-vuotias Angela Gui on itse ollut hyvin pettynyt siihen, miten kaikki kävi. Hän on sanonut uskoneensa, että tapaamisen taustalla oli koko ulkoministeriön ja myös Ruotsin elinkeinoelämän tuki.

Hän kokee, että tuolloinen suurlähettiläs Lindstedt petti hänen luottamuksensa, kun tämä taivutteli hänet tulemaan Tukholmaan. Guin mukaan Lindstedt otti häneen yhteyttä henkilökohtaisesta numerostaan eikä suurlähettilään työnumerostaan.

Angela Gui asuu Britanniassa, ja hän on todistanut käräjäoikeudessa videoyhteyden välityksellä. Gui uskoo, että suurlähettiläällä oli aito halu auttaa. Hän kuitenkin järkyttyi siitä, mitä Sheratonissa tapahtui.

Tapaamiset jatkuivat kaksi päivää hotellin suljetussa liikeneuvottelutilassa. Hänen mukaansa erityisesti liikemies John Meewella käyttäytyi tapaamisten edetessä yhä törkeämmin.

”Minun tehtäväni on selvittää, oletko sinä luotettava, eli voitko ajatella olevasi hiljaa isäsi tapauksesta – ja tuleeko isäsi olemaan hiljaa, jos hän pääsee pois vankilasta”, Angela Gui sanoi oikeudessa Meewellan hänelle sanoneen.