Neljässä kiinalaiskaupungissa Jangtse-joen varrella on annettu korkeimman asteen turvavaroitus, kertoo uutistoimisto Reuters.

Alueella on satanut rankasti, mikä on aiheuttanut maanvyöryjä sekä hukuttanut teitä ja viljelymaita.

Varoitukset on annettu Hubein maakuntaan Xianningin ja Jingzhoun kaupunkeihin sekä Jiangxin maakunnan Nanchangin ja Shangraon kaupunkeihin.

Kiinan valtion televisio CCTV kertoi perjantaina, että noin 140 ihmistä on kuollut tai kateissa myrskyjen jäljiltä ja taloudelliset menetykset ovat noin 8,6 miljardia dollaria.

Kesäkuussa Kiinassa satoi 13,5 prosenttia enemmän kuin samana ajankohtana sataa keskimäärin.

Asiantuntijoiden mukaan korkeimman asteen tulvavaroituksen antaminen on merkki siitä, että maa on haavoittuva sään ääri-ilmiöiden edessä, joiden uskotaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä.

Uudessa kiinalaistutkimuksessa selvisi, että tulvien aiheuttamat vahingot taloudelle ovat nousseet 25,3 miljardiin dollariin vuosina 2006–2018.

Tutkimuksessa arvioidaan, että jokainen 0,5 celsiusasteen lämmönnousu aiheuttaa 60 miljardin dollarin vuosittaisiin nousun tulvien aiheuttamiin kustannuksiin.

Kiina on ollut läpi historiansa altis tulville, mutta tulvat ovat lisääntyneet ennestään, kun maassa on hävitetty metsää, kuivatettu kosteikkoa ja vettä on varastoitu energian tuottamista ja keinokastelua varten.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivisti Liu Junyan sanoo, että tulvat ovat selvä merkki ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärisääilmiöistä.

”Olemme nähneet useissa paikoissa Kiinaa, että sademäärä on noussut viime vuosikymmeninä ja seurauksena on ollut tulvia”, Liu Junyan sanoo.

Kiinan jokia tarkkailevan itsenäisen instituutin johtajan Ma Junin mukaan Kiina tarvitsee parempaa kaupunkisuunnittelua.

Hänen mukaansa Kiinan pitäisi rakentaa sellaisia kaupunkeja, jotka pärjäävät paremmin tulvien kansa, jos maa haluaa vähentää tulvien aiheuttamia pitkäaikaisia riskejä.

”Kiinan pitää käyttää enemmän resursseja patojen ja patoaltaitten rakentamiseen sekä lisätä resursseja tulvien kontrolloimiseen”, Ma Jun sanoo.