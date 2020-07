Etelä-Afrikan pääkaupungin Johannesburgin terveydenhuolto on romahtamaisillaan koronaviruksen takia.

Sekä yksityiset sairaalat että julkinen terveydenhuolto Johannesburgissa kamppailevat selvitäkseen koronaviruksen toisesta aallosta, raportoi brittiläinen Telegraph.

Tilanne on niin vakava, että terveysviranomaisen mukaan hengityskoneisiin tarvittavia happipulloja ei voida toimittaa alueellisiin sairaaloihin.

Koko maassa on rekisteröity yli 216 000 koronavirustartuntaa ja 3 500 ihmistä on kuollut koronavirukseen.

Lisäksi Etelä-Afrikan Gautengin provinssin terveydenhuollosta vastaava Bandile Masuku aiheutti torstaina hämmennystä, kun hän ilmoitti kansallisessa televisiossa, että koronaviruksen uhreja varten valmistellaan 1,5 miljoonaa hautaa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC mukaan Masuku kiirehti selittämäin, että kyseessä oli koko provinssin kattavien hautausmaiden hautojen kokonaismäärä, ja että tosiasiallisesti kaivettujen hautojen määrä oli paljon pienempi.

Maaliskuussa Etelä-Afrikan hallitus otti käyttöön kovat toimet koronaviruksen torjumiseksi. Hallitus rajoitti liikkumista rankasti, ja eteläafrikkalaiset saivat kahden kuukauden aikana poistua kotoaan ainoastaan ruokaostoksille ja lääkäriin. Maassa myös kiellettiin savukkeiden ja alkoholin myynti kokonaan.

Rajoitustoimenpiteet olivat maailman tiukempiin lukeutuvat ja ne vahingoittivat pahoin maan taloutta. Kesäkuussa presidentti Cyril Ramaphosa joutui purkamaan osan rajoituksia maansa pelastamiseksi talouskriisistä.

Koronavirusta esiintyi alunperin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa, joka on suosittu turistikohde.

Toinen aalto iski maan pääkaupunkiin Johannesburgiin.

Telegraphin mukaan monet Johannesburgin terveyskeskuksista eivät enää ota vastaan potilaita tai edes vastaa puhelimeen. Monissa terveyskeskuksissa henkilökunnan on raportoitu sairastuneen koronavirukseen.

Lehti kirjoittaa, että tilanne on johtanut siihen, että ihmiset ovat ajelleet yhteiskäyttötakseilla ympäri kaupunkia etsiessään epätoivoisesti lääkehoitoa.

Yhtä surkea tilanne on Johannesburgin sairaaloissa. Paikallismedioiden mukaan Chris Hani Baragwanathin sairaala, joka on Afrikan mantereen isoin hoitolaitos, on täynnä.

Samaan aikaan kun koronavirusepidemia ravistelee Etelä-Afrikkaa terveysviranomaiset pelkäävät sen pahentavan maan muita terveyskriisejä.

Koronaviruksen pelätään vievän resursseja HIV:in ja tuberkuloosiepidemian hoidossa.

Aidsia, malariaa ja tuberkuloosia torjuvan järjestön viime kuussa tekemän selvityksen mukaan HIV:in ennaltaehkäisyohjelmat on keskeytetty monessa maassa rajoitusten vuoksi. Resurssit on suunnattu koronaviruspandemian torjuntaan.

Rajoitusten vuoksi myös HIV:in hoidossa käytettäviä antiretroviraalilääkityksestä on ollut pulaa.

Maailman terveysjärjestön tutkimuksen mukaan koronaviruspandemia voi aiheuttaa jopa 500 000 ylimääräistä aids-kuolemaa Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa tänä vuonna.