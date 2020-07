Venäläinen Oscar II -luokan ydinsukellusvene on purjehtinut Kuolan niemimaalta Tanskan salmien kautta Itämerelle. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

Tanskan Hercules-valvontakone havaitsi 154-metrisen sukellusveneen pinta-ajossa matkalla kohti Juutinraumaa torstaina. Illansuussa alus oli matkalla kohti itää Tanskan eteläisimmän niemen eli Gedserin kaupungin kohdalla.

Tanskan ja Ruotsin puolustusvoimat eivät kertoneet Ruotsin televisiolle, mistä sukellusveneestä oli kysymys tai millainen aseistus sillä on. Oscar-luokan sukellusveneet voidaan aseistaa 24:llä Granit-meritorjuntaohjuksella, jotka voidaan varustaa ydinkärjin.

Ilmeisesti kyseessä on vuonna 1992 vesille laskettu Orjol (Kotka). Venäjän laivaston vara-amiraali Aleksandr Moisejev kertoi nimittäin kesäkuun alussa The Barents Observerille, että Orjol osallistuu tämän vuoden laivaston päivän pääparaatiin Pietarin edustalla kuun lopulla.

Orjol kävi tiettävästi edellisen kerran Itämerellä vuonna 2018, jolloin se oli niin ikään mukana paraatissa. Venäjän laivaston päivää vietetään heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Osa aluksista osallistuu tavallisesti harjoituksiin ennen tai jälkeen paraatin.

Venäjällä on kaikkiaan kahdeksan Nato-luokituksen mukaan Oscar II -luokkaan kuuluvaa ydinsukellusvenettä. Venäläinen nimitys on Antei tai ”projekti 949A”. Aluksista kuusi on aktiivikäytössä ja kaksi telakalla modernisoitavina.

Yhdeksäs ja viimeisenä vuonna 1994 valmistunut tämän luokan ydinsukellusvene oli Kursk, joka jäi Barentsinmeren pohjaan Venäjän laivaston pahimmassa sukellusveneonnettomuudessa elokuussa 2000.

Kursk nostettiin ylös seuraavana vuonna ja romutettiin telakalla. Koko aluksen 118 hengen miehistö kuoli onnettomuudessa.