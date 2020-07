Kymmenen miljoonaa kiinalaisnuorta teki tällä viikolla kokeen, jota kutsutaan maailman hankalimmaksi. Onnistumispaineet ovat valtavat: virallisesti koe määrittää,

Miltä tuntuisi, jos tulevaisuus olisi kiinni yhdestä matematiikan tehtävästä?

Okei, kysymys on hieman kärjistetty – harvassa kokeessa tulevaisuus sentään on yhdestä ainoasta tehtävästä kiinni. Asetelma kuvaa kuitenkin tunnelmaa, joka Kiinassa on tällä viikolla vallinnut.