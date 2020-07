Meksikon huumekartellit ovat koronaepidemian keskellä alkaneet toimittaa vähävaraisille asukkaille ruokaa ja muita tarvikkeita. Kansainvälisen median mukaan kymmenet Meksikossa toimivat kartellit ovat jakaneet paikallisille avustuspusseja, jotka on varustettu kartellien logoilla.

Britannian yleisradio BBC pääsi seuraamaan läheltä kartelleista kenties kuuluisimman, länsirannikolla toimivan Sinaloan ”hyväntekeväisyystoimintaa”.

Kartelli on tunnettu siitä, että se salakuljettaa ja myy aseita ja huumeita kuten kokaiinia, marihuanaa ja heroiinia Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Rikollisjärjestö myös toimittaa metamfetamiinia ja MDMA:ta Yhdysvaltoihin. Muiden järjestöjen tavoin Sinaloan jäsenet ovat syyllistyneet raakaan väkivaltaan.

Nyt Meksikon suurimman rikollisryhmittymän tiloissa on jo kahden kuukauden ajan pussitettu riisiä ja vessapaperia. Rikolliset jakavat muovisäkkejä vähävaraisille osavaltion kylissä.

Avun vastaanottajat tietävät pakettien tulevan rikollisjärjestöltä, sillä jokaiseen muovipussiin on liimattu tarra, jossa lukee El Chapo. Tämä on lempinimi, jolla Sinaloan perustaja ja yksi maailman tunnetuimmista huumeparoneista Joaquín Guzmán Loera tunnetaan. Hänet tuomittiin vuonna 2019 Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeusrangaistukseen muun muassa huumekaupasta ja rahanpesusta.

BBC:n haastatteleman ryhmän jäsenen mukaan ihmiset tarvitsevat juuri nyt huumejärjestöjä, koska Meksikon hallitus on epäonnistunut vähäosaisten auttamisessa koronakriisin aikana.

Sinaloan kartellin hyväntekeväisyystempaus ei ole ainoa laatuaan. Kymmenet järjestöt Meksikossa toimivat samoin.

Amerikkalaisen Wall Street Journal-lehden mukaan sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvia, joissa raskaasti aseistetut rikollisliigan jäsenet jakavat ruokaa. Lehden mukaan rikollisjengit tekivät hyväntekeväisyyttä ainakin kymmenessä osavaltiossa toukokuussa.

Asiantuntijat muistuttavat, että rikollisjärjestöillä on omat syynsä avustustyölle.

Heidän mukaansa Sinaolan tapaisten rikollisjärjestöjen motiivina on varmistaa oma asema, jotta tarvittaessa rikollisliigan jäsenet saavat yhteisöjen suojelua itselleen, perheelleen tai huumeilleen. Aiemminkin rikollisjärjestöt ovat käyttäneet avustustyötä keinona haalia itselleen asukkaiden ja paikallisviranomaisten tukea.

Koronaviruspandemia on ravistellut Meksikoa pahoin. Lähes 300 000 ihmistä on sairastunut ja yli 33 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen maassa. Todellista koronavirustilannetta ei kuitenkaan tiedä kukaan. Kuten monessa muussa Etelä-Amerikan maassa, testaus on puutteellista.

Toukokuussa Meksikon viranomaiset ilmoittivat koronavirusvastaisista toimenpiteistä ja sulkivat liikeyrityksiä ja tehtaita. Rajoitukset aiheuttivat maassa talouskriisin, ja moni jäi vaille työtä.

Maan presidentti Andrés Manuel López Obrador on puolustellut hallituksen koronatoimenpiteitä ja tuominnut rikollisjärjestöjen avustustyön. Obradorin mukaan huumekartellien toiminta ei vähennä heidän vastuutaan rikoksista.

Rikollisjärjestöjen toiminta on osoittanut, että ne kykenevät haastamaan hallituksen, jonka resurssit ovat talouskriisin aikana olleet kortilla.