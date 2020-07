Goyan papuja, oliiveja, mausteita, mehuja, öljyjä. . . Suuri osa Yhdysvaltain latinotaustaisesta väestöstä on jopa sukupolvien ajan suosinut ostoksilla Goya-yrityksen ruokatuotteita. Yrityksen tausta ja makumaailma ovat espanjankielisestä maailmasta, sillä sen perusti espanjalainen maahanmuuttajapariskunta vuonna 1936.

Nyt monet latinotaustaiset yhdysvaltalaiset kehottavat boikotoimaan vuosikymmenten varrella jättimäiseksi kasvanutta Goyaa. Syynä on se, että yrityksen toimitusjohtaja Robert Unanue ylisti presidentti Donald Trumpia vieraillessaan tämän luona Valkoisessa talossa torstaina, kertoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

”Olemme todella siunattuja, kun meillä on presidentti Trumpin kaltainen johtaja, joka on rakentaja”, Unanue sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump (oik.) ja Goyan toimitusjohtaja Robert Unanue Valkoisessa talossa 9. heinäkuuta.

Varsinkin latinotaustaiset, tunnetut demokraatit ja julkisuuden henkilöt tarttuivat hanakasti Unanuen sanomisiin, ja moni heistä kehotti boikotoimaan Goyan tuotteita.

Ehkä tärkeimpänä boikottiin yllyttäjänä toimi demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez, joka twiittasi perjantaina opettelevansa tekemään jatkossa itse oman Adobonsa, joka on Goyan suosittu maustekastike.

Presidentti Trump on vihastuttanut latinoväestöä, sillä hän on kutsunut Meksikosta tulevia maahanmuuttajia muun muassa raiskaajiksi. Hän on myös rakentanut muuria Meksikon rajalle ja vaikeuttanut merkittävästi paperittomien maahanmuuttajien elämää.

Goyan tuotteita on helposti saatavilla eri puolilla Yhdysvaltoja, ja ne ovat edullisia. Siksipä niitä ostavat kaikki, mutta erityisen rakkaita ne ovat pitkään olleet makumaailmansa vuoksi latinoväestölle. Yrityksellä on myös maahanmuuttajaväestöä miellyttävä historia, ja toimitusjohtaja Unanue on itse yrityksen perustajien lapsenlapsi.

Latinoväestö on yrityksen kanta-asiakkaiden ydintä, joten sen loukkaantumisella voi olla iso merkitys.

Robert Unanue Valkoisen talon pihamaalla torstaina.

Unanue tapasi presidentti Trumpin ilmoittaakseen yrityksensä osallistumisesta Trumpin aloitteeseen, jossa tuetaan latinoväestön koulutuksellista ja taloudellista nousua. Unanue kertoi tapaamisessa, että Goya lahjoittaa miljoona purkkia kikherneitä ja paljon muutakin ruokaa ruokapankkeihin, kertoi The New York Times.

Boikottikampanjan alettua Unanue puolusti Trumpin tapaamista ja kehumista. Unanue muistutti, että hän osallistui myös edellisen presidentin Barack Obaman puolison Michelle Obaman järjestämään projektiin, jossa amerikkalaisperheitä houkuteltiin terveellisen ruuan tekoon. Unanue piti kohtuuttomana sitä, että toisen presidentin projektiin hän voi osallistua, mutta toisen ei.

Boikottihashtagit, kuten #Goyaway (Goya pois), saivat sosiaalisessa mediassa jo vastaiskun #BuyGoya (Osta Goyaa), joka levisi varsinkin Trumpin kannattajien keskuudessa.

BBC myös muistutti, että vaikka valtaosa latinoväestöstä äänestää demokraatteja, viime presidentinvaaleissa yli neljäsosa latinoäänistä meni republikaani Trumpille.