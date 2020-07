Etelä-Afrikka

Ainakin viisi ihmistä kuoli lauantaisessa hyökkäyksessä kirkkoon Johannesburgin lähettyvillä sijaitsevassa Zuurbekomissa Etelä-Afrikan koillisosassa. Välikohtauksessa kuolleet olivat poliisin mukaan saaneet sekä ampuma- että palovammoja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan hyökkääjät olivat myös ottaneet ihmisiä panttivangeiksi. Poliisi oli jo aiemmin kertonut, että sillä oli ”panttivankitilanteeseen ja ammuskeluun” liittyvä tehtävä, muttei täsmentänyt, kuinka monta ihmistä oli jäänyt hyökkääjien vangiksi.

Myöhemmin panttivankien kerrottiin päässeen vapaaksi. Eteläafrikkalainen televisiokanava ENCA kertoi, että panttivankina olisi ollut noin 200 ihmistä. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan tilanteesta pelastettujen joukossa oli myös lapsia.

Etelä-Afrikan poliisi kertoi ottaneensa tapahtumien vuoksi kiinni noin 40 ihmistä sekä ottaneensa haltuunsa noin 40 asetta, joiden joukossa oli Reutersin mukaan muun muassa käsiaseita ja haulikoita. Useampi kiinniotetuista oli saanut tilanteessa sairaalahoitoa vaativia vammoja. Kiinniotettujen joukossa oli muun muassa poliisivoimiin kuuluvia kirkon jäseniä, kertoo uutistoimisto AFP.

Yhden välikohtauksessa kuolleista on kerrottu olleen vartija.

Välikohtaus tapahtui varhain lauantaina paikallista aikaa International Pentecost Holiness Churchin (IPHC) kirkossa.

Paikallisten medioiden mukaan kirkossa on ollut sisäisiä johtajuuteen liittyviä jännitteitä. BBC:n mukaan IPHC:n Zuurbekomissa sijaitsevassa kirkossa on ammuskeltu aiemminkin, ja lisäksi kirkon rahankäyttöön on kerrottu liittyvän epäselvyyksiä.