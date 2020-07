Rokotekeskustelu saattaa ratkaista Puolan presidenttivaalien lopputuloksen sunnuntaina.

Kesäkuun lopussa vaalit menivät toiselle kierrokselle, kun istuva presidentti Andrzej Duda sai virallisten tulosten mukaan 43,7 prosenttia äänistä.

Rafal Trzaskowski

Sunnuntaina Duda kohtaa keskustaoikeistolaisen Kansalaisfoorumin Rafał Trzaskowskin, joka sai ensimmäisen kierroksen äänistä 30,3 prosenttia.

Laki ja oikeudenmukaisuus puolueen (PiS) Duda on ollut istuva presidentti vuodesta 2015 ja on ollut koko presidenttikisan aikana vaalien ennakkosuosikki, mutta viime aikoina Varsovan pormestari Trzaskowski on noussut Dudan todelliseksi haastajaksi.

Tiistaina Duda haki vauhtia vaaleihin rokoteskeptisillä puheilla, kirjoittaa Politico- lehti.

Duda sanoi valtion omistamalla tv-kanavalla, että koronavirusrokotteen kehittyessä hänen hallituksensa ei missään nimessä tekisi niitä pakollisiksi.

Kun oppositiolta alkoi sataa kritiikkiä, Duda kiirehti kirjoittamaan Twitterissään, että influenssarokotteiden ja aikanaan käyttöön tulevien koronavirusrokotteiden ei pitäisi olla pakollisia.

Hän kuitenkin korosti, että polio, tuberkuloosi ja tulirokkorokotteet ovat asia erikseen.

Andrzej Duda

Ehdokkaat hakevat nyt tukea omien kannattajaryhmiensä ulkopuolelta. Oikeistopopulisti Duda hakikin lausunnollaan tukea oikeistosiiven ääripäästä, jossa rokotusskeptisyys on yleistä.

Äärioikeiston presidenttiehdokas Krzysztof Bosak putosi presidentinvaalien ensimmäisillä kierroksella. Hän sai vajaat seitsemän prosenttia äänistä, ja sunnuntaina nähdään kenelle Bosakin 1,3 miljoonaa kannattajaa päättää antaa äänensä.

Puolalaisen riippumattoman uutismedia Oko Pressin mukaan äskettäin tehtyjen kyselyjen mukaan 34–44 prosenttia äärioikeistolaisista äänestäjistä kannattaa Dudaa. Varsovan yliopiston sosiologin Marcin Zaródin mukaan jopa 50 000 puolalaista jättää vastasyntyneen lapsensa rokottamatta muusta kuin lääketieteellisestä syystä vuosittain.

Puolan kansallisen terveysinstituutin tietojen mukaan Puolassa rokotuksia vastustavien ihmisten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2015 lähtien.

Rokoteskeptikkoja ja äärioikeistoa yhdistää myös kriittinen asenne liberaalia valtiota kohtaan, mikä sopii PiS-puolueen tavoitteisiin. Vuodesta 2015 valtaa pitänyt PiS-puolue on muiden muassa keskittänyt vallan hallinnolle, hyökännyt oikeuslaitosta, tiedotusvälineitä, oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan.

Dudan uudelleenvalinta lujittaisi PiS-puolueen asemaa parlamentissa, sillä Puolassa presidentillä on veto-oikeus lakeihin.

Dudan kannatus kasvoi tasaisesti helmikuusta maaliskuuhun. Korkeimmillaan Dudan kannatus oli 57 prosenttia, ja vielä huhtikuun alussa näytti siltä, että hän voittaa vaalit ylivoimaisesti.

Kannatus kuitenkin sukelsi huhti- ja toukokuun aikana ja jäi noin 42 prosenttiin.

Ensimmäisellä kierroksella Duda vieraili Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin luona valkoisessa talossa, mutta edes se ei riittänyt vaadittaviin 50 prosenttiin äänistä toisen kierroksen välttämiseksi.